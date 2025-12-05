Siyah beyazlı yönetimin yaşanan krizi FIFA’ya taşıma hazırlığı üzerine Portekizli yıldız pes etti. Takımla idmana çıkan Rafa Silva’nın şimdilik kadroya alınma ihtimali yok...

Rafa Silva dosyasında yeni bir sayfa açıldı. Yaklaşık bir aylık bireysel çalışma sürecinin ardından Portekizli yıldız takımla antrenmana çıktı.

Daha önce “forması orada, istediği an dönebilir, antrenman kapısı ona açık” diyerek oyuncuya net bir mesaj gönderen Sergen Yalçın, bu dönüşü yakından takip ediyor. Son gelişmelerin üzerine teknik heyet, oyuncunun hem fiziksel verilerini hem de mental durumunu masaya yatıracak. Rafa Silva’nın şimdilik maç kadrosuna alınma ihtimali bulunmuyor. Çünkü antrenmanlara dönmesi, sürecin tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor.

GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN

Beşiktaş yönetiminin, krizi FIFA’ya taşıma hazırlığı üzerine konunun hukuki boyutlara taşınmaması için Rafa Silva tarafından böyle bir adım atıldı. Yine de Portekizli yıldızın bu adımı geri dönüşü başlatabilir. Devre arasına kadar yaşanacak süreçte Rafa Silva ile yapılacak görüşmeler neticesinde oyuncunun takımda kalma ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla Rafa Silva’nın idmanlara çıkması, süreci yumuşatan ama nihai tabloyu değiştirmeyen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın “Rafa Silva istiyorsa forma orada, oynasın alsın” ifadelerini kullanmıştı.

YALÇIN’LA KONUŞMADI

Rafa Silva’nın uzun süre sonra katıldığı idmanda teknik direktör Sergen Yalçın’la iletişime geçmeye yanaşmadığı, takım arkadaşlarıyla da fazla konuşmadığı öğrenildi.

BENFİCA’NIN ŞARTI VAR

Rafa Silva’nın Beşiktaş’tan ayrılıp Benfica’ya transfer olacağı konuşuluyordu. Ancak, Portekiz ekibinin, Rafa Silva için siyah beyazlı kulüple şu ana kadar herhangi bir girişiminin olmadığı öğrendildi. Benfica Başkanı Rui Costa’nın, sadece serbest oyuncu durumunda olması halinde Rafa Silva’yı gündemine alabileceği gelen bilgiler arasında. Siyah beyazlı yönetim ise 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini 15 milyon avro olarak belirledi.

