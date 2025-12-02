Beşiktaş, U‑19 Akademi Takımı teknik sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Eski futbolcu, 2011-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terletmişti. Kulüp, Kavlak’a hizmetleri için teşekkür edip, altyapıda yeni bir dönemin başladığı belirtti.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Beşiktaş, resmi sayfasından yaptığı açıklamasında Kavlak’a katkıları için teşekkürlerini ileterek, ileriki kariyeri için başarılar diledi. Kulüp mesajında, “2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için teşekkür ediyoruz, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” sözlerini sarf etti.

Veli Kavlak’ın ayrılığıyla Beşiktaş U-19 Akademi Takımı’nda yeni bir dönemin başlayacağı ve teknik sorumlu pozisyonu için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

