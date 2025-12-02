Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık: Resmen açıklandı
Beşiktaş, U‑19 Akademi Takımı teknik sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Eski futbolcu, 2011-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terletmişti. Kulüp, Kavlak’a hizmetleri için teşekkür edip, altyapıda yeni bir dönemin başladığı belirtti.
Beşiktaş, U-19 Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu Veli Kavlak ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kavlak, 2024-25 sezonundan bu yana siyah-beyazlı genç takımda görev yapıyordu.
KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Beşiktaş, resmi sayfasından yaptığı açıklamasında Kavlak’a katkıları için teşekkürlerini ileterek, ileriki kariyeri için başarılar diledi. Kulüp mesajında, “2024-25 sezonundan bu yana U-19 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu görevinde bulunan Veli Kavlak ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için teşekkür ediyoruz, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” sözlerini sarf etti.
Veli Kavlak’ın ayrılığıyla Beşiktaş U-19 Akademi Takımı’nda yeni bir dönemin başlayacağı ve teknik sorumlu pozisyonu için çalışmaların sürdüğü belirtildi.