Türkiye Gazetesi
Konyaspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Konyaspor, Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Muş Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, kupada adını gruplara yazdırdı.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turunda Muş Spor'u 4-1 yenerek grup aşamasına yükseldi.
- Maç, Muş Şehir Stadyumu'nda oynandı.
- Konyaspor'un golleri Enis Bardhi, Josip Calusic ve Melih Bostan tarafından atıldı.
- Muşspor'un tek golünü Ersel Aslıyüksek kaydetti.
- Türkiye Kupası grup aşaması kura çekimi 5 Aralık'ta gerçekleşecek.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Muş Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda karşı karşıya geldi. Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Enis Bardhi, 52'nci dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2'nci dakikalarda Melih Bostan kaydetti. Muşspor'un tek golünü 89'uncu dakikada Ersel Aslıyüksek attı.
Bu sonuçla Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor ise kupaya veda etti.
KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA
Türkiye Kupası'nda grup aşaması kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
ÖNERİLEN
DİGER SPORLAR
Yok böyle maç: 6 dakikada 6 kişi kaldılar! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Bizi Takip Edin
YORUMLAR