Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Konyaspor, Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Muş Spor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, kupada adını gruplara yazdırdı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Muş Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda karşı karşıya geldi. Konyaspor, Muş Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Enis Bardhi, 52'nci dakikada Josip Calusic, 53 ile 90+2'nci dakikalarda Melih Bostan kaydetti. Muşspor'un tek golünü 89'uncu dakikada Ersel Aslıyüksek attı.

Bu sonuçla Konyaspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Muş Spor ise kupaya veda etti.

KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK'TA

Türkiye Kupası'nda grup aşaması kura çekimi, 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

