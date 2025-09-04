Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yok böyle maç: 6 dakikada 6 kişi kaldılar! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Yok böyle maç: 6 dakikada 6 kişi kaldılar! Türkiye Kupası&#039;nda günün sonuçları
Yeni statüde 5 ligden 155 takımın katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu, 3 Eylül Çarşamba günü yapılan karşılaşmalarla sürdü. TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor’u ağırlayan TFF 3'üncü Lig takımlarından Edirnespor, henüz 6'ıncı dakikada sahada 6 kişi kalınca maç tatil edildi.

Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda oynanan Edirnespor - Somaspor maçı, sahaya 9 futbolcuyla çıkan ev sahibi ekibin 3 oyuncusunun sakatlık gerekçesiyle karşılaşmaya devam edememesi sebebiyle henüz 6'ıncı dakikada tatil edildi.

6 dakikada 6 kişi kaldılar, maç tatil edildi! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - 1. Resim

HAKEM MAÇI BİTİRDİ

Mali sıkıntı yaşayan Edirnespor, Edirne Şehir Stadı'ndaki müsabakaya 9 futbolcuyla çıktı. Ev sahibi takımdan bir futbolcu, 3'üncü dakikada sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.Somaspor'un 6'ncıdakikada 1-0 öne geçtiği maçta Edirnespor'dan 2 futbolcu daha sakatlık gerekçesiyle kenara geldi.Hakem Hakan Ülker, sakatlanan 3 oyuncusunun devam etmemesi ve Edirnespor'un sahada 6 kişi kalması sebebiyle maçı tatil etti.

Yok böyle maç: 6 dakikada 6 kişi kaldılar! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - 2. Resim

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Edirnespor Futbol Şube Sorumlusu Cesur Pakarda, maç sonrasıyaptığı açıklamada, gelecek sezon kupaya katılabilmek ve para cezası almamak içinsahaya çıktıklarını söyledi.Kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirten Pakarda, "Elimizde 9 oyuncumuz olduğu için maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Rakibimiz 2'nci Lig temsilcisi Somaspor ile kora kor mücadele etme şansımız yok. Bu süreç bugün bu şekilde atlatıldı" dedi.

Pakarda, kulübün transfer tahtası kapalı olduğu için anlaştıkları 20 oyuncuyu sahaya süremediklerini ifade etti.Takımın toparlanması için çalıştıklarını aktaran Pakarda, "Transferimizi açmış ve tam kadro çıkmış olsak çok keyifli bir maç olacaktı. Transferi açamadığımız için maalesef bugünkü süreci yaşamış olduk. Maça gelip, 6'ncıdakikada ayrılan taraftarlarımızdan özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

Yok böyle maç: 6 dakikada 6 kişi kaldılar! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - 3. Resim

Cesur Pakarda, transfer tahtasının açılması için yaklaşık 3 milyon TL'lik ödemeye ihtiyaç duyduklarını, verilecek desteklerle transferleri takıma katıp 3'üncüLig'in ilk haftasına tam kadro başlamak istediklerini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar şöyle:

Kars 36 Spor-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

1926 Bulancakspor-Artvin Hopaspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor: 2-1

Alanya 1221-Muğlaspor: 0-3

Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas SK: 2-1

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Beykoz İshaklıspor: 2-3

Bartınspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3

Bayburt Özel İdarespor-Giresunspor: 0-7

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kepezspor: 1-2

Dersimspor-Adanaspor: 3-0

Etimesgut SK-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-1

Güzide Gebze SK-Bulvarspor: 6-2

İnkılap Futbol SK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-2

Kahta 02 Spor-İskenderunspor: 2-1

6 dakikada 6 kişi kaldılar, maç tatil edildi! Türkiye Kupası'nda günün sonuçları - 2. Resim

KCT 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahanspor: 4-0

Kestel Çilek SK-Uşakspor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Kırklarelispor-Galata SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Kurtalanspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4

Malatya Yeşilyurt SK-Yeni Malatyaspor: 5-0

Merkür Jet Erbaaspor-Tokat Belediyespor: 1-1 (Penaltılarda 4-2)

Muşspor-Şırnak Petrol SK: 8-0

Smart Holding AŞ Çayelispor-Şiran Yıldız SK: 1-2

Sultan Su İnegölspor-Ezinespor: 2-0

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor: 1-2

Sinopspor-Orduspor 1967: 0-2

Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Ülkea Nazillispor: 2-0

Fethiyespor-Söke 1970: 2-0

Karaman FK-Suvermez Kapadokyaspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Karabük İdmanyurdu: 2-3

