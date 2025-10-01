Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Sumud saldırısı' tepkisi: Uluslararası sularda bir terör eylemi

Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Sumud saldırısı' tepkisi: Uluslararası sularda bir terör eylemi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den İsrail&#039;e çok sert &#039;Sumud saldırısı&#039; tepkisi: Uluslararası sularda bir terör eylemi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırı düzenleyerek el koymasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir" sözlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırının, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olduğunu bildirdi.

Bakanlık, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'den İsrail'e çok sert 'Sumud saldırısı' tepkisi: Uluslararası sularda bir terör eylemi - 1. Resim

"ULUSLARARASI SULARDA BİR TERÖR EYLEMİ"

Açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir." ifadelerine yer verildi.

'FAŞİST NETANYAHU' VURGUSU

Ayrıca açıklamada, şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırının, Gazze'yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uyguladığı "faşist ve militarist" politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail'in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatı olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, Gazze'de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesinin ümit edildiği kaydedilen açıklamada, seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eş güdüm içinde hareket edildiği belirtildi.

TÜM GİRİŞİMLER BAŞLATILIYOR 

Açıklamada bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığı aktarılarak, "Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

BM'YE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI 

Son olarak açıklamada, Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı  - GündemTurgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner tutuklandı Meclis'te yeni yasama yılı resepsiyonu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti liderleriyle buluştu - GündemMeclis'te yeni yasama yılı resepsiyonuResmi Gazete'de yayımlandı: Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar listesi güncellendi - GündemMal varlıkları dondurulanlar listesi güncellendiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'F-35' açıklamasıİsrail Sumud Filosu'na müdahale ediyor, gözaltılar var! Savaş gemileri etraflarını kuşattı - Gündemİsrail Sumud'a müdahale ediyor, gözaltılar var"Türkiye Doğu Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti? DMM'den açıklama geldi - GündemTürkiye, Akdeniz'deki gemilerini geri mi çekti?
Sonraki Haber Yükleniyor...