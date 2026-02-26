İstanbul Beyoğlu'nda bulunan özel üniversitede, yangın merdivenine çağrılan Serhan M., Ferhat D. tarafından 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, zanlı ise tutuklandı. Olayın, dönem ödevi tartışmasından sonra yaşandığı iddia edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde, 24 Şubat'ta iki öğrenci arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık yaşayan Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile Ferhat D. (25) arasında tartışma çıktı.

YANGIN MERDİVENİNE ÇAĞIRIP BIÇAKLADI

Ferhat D. tarafından yangın merdivenine çağrılan Serhan M. , çıkan kavga sonucu burada göğsünden 3 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli Ferhat D.., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ‘kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

