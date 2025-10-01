Sumud Filosu yüksek alarm durumunda! İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisi yaklaştı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İsrail'e ait 20'den fazla geminin deniz ablukası için Küresel Sumud Filosu gemilerine doğru ilerlediği bildirildi.
İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu’na 7 ila 20 mil uzakta olduğu ve filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru