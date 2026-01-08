YÖK, TÜİK’in 2025 üçüncü çeyrek verilerinin yükseköğretim diplomasının iş gücü piyasasındaki önemini ortaya koyduğunu açıkladı. Verilere göre iş gücüne katılımda en yüksek oran yüzde 76,9 ile üniversite mezunlarında görüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), TÜİK’in açıkladığı 2025 yılı üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerinin, diplomanın iş dünyasındaki belirleyici rolünü gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Verilerin eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranlarının istikrarlı ve güçlü şekilde arttığını kanıtladığı belirtildi. Açıklamada, TÜİK raporuna göre iş gücü piyasasında en etkin grubun yükseköğretim mezunları olduğu, iş gücüne katılım oranının yüzde 76,9 olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Yükseköğretim mezunlarını yüzde 67,1’lik oranla mesleki ve teknik lise, yüzde 57’lik oranla da lise mezunları izliyor. Lise altı eğitim düzeylerinde bu oran yüzde 45,8, okuryazar olmayanlarda ise yüzde 17,6. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar “Eğitim düzeyleri yükseldikçe iş gücüne katılım ve istihdam edilme oranları da aynı paralelde artıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası