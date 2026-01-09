Suriye ordusu, 13 yıldır SDG işgali altında olan Eşrefiye mahallesini terörden temizledi. İsrail artığı PKK/YPG, Şeyh Maksud’da ağır kayıplar verince, “İzin verin bölgeden ayrılalım” diye yalvardı.

YILMAZ BİLGEN - Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’nin 2013 yılından beri Halep’te işgal ettiği Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerindeki mevzilerine darbe indirdi. Eşrefiye’de örgütün 13 yıllık işgali sona erdi. Beni Zeyd Mahallesi de tamamen PKK’dan arındırıldı. Güvenlik kaynakları, onlarca kadın ve çocuğu rehin tutan teröristlerin “Suriye ordusu saldırdı” yalanı ile uluslararası arenada ajitasyon üretmeyi hedeflediğini belirtti. Bunun için Halep’in farklı bölgelerinde cadde, okul, hastane ve halkın yoğun olduğu noktaları bombalayan teröristler, bazı binaları içerisinde sivillerle havaya uçurma planı yaptı.

38 dakikada YPG temizliği! Eşrefiye temizlendi, terör örgütü sıkışıp kaldı

Ordunun, sivil kurumlar ve istihbarat seviyesinde olabildiğince hassas davrandığını kaydeden Suriyeli kaynak, “İçeride 3.000 civarında silahlı terörist olduğunu değerlendiriyoruz. Bir yandan ara bulucular yolu ile ateşkes isterken diğer yandan karanlık planı tatbik maksatlı faaliyetlerini sürdürüyorlar. Örgütün Halep-Deyr Hafir koridorundan Meskene’ye çekilmesini istiyoruz. İlk safhada Fırat’ın batı yakasından tamamen süpürülmeleri gerekiyor. Aksi takdirde 3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı Halep’te huzurun tesis edilme imkânı yok” dedi.

Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Na’san sahaya inerek cephedeki birlikleri yönetti. Halep Valiliği, 142 bin sivilin tehlike hattından tahliye edildiğini açıkladı. Halep Merkezî Acil Durum Komitesi “Şeyh Maksud ve Eşrefiye’den çıkan siviller için 12 geçici barınak kuruldu. Tahliyeler esnasında teröristlerin saldırıları sonucu 10 sivil hayatını kaybederken 88’i yaralandı” açıklamasında bulundu.

SDG, ŞEYH MAKSUD’DA SIKIŞTI

Artan gerilim sonrası Suriye ordusu dün akşam 19.30’da geniş çaplı operasyon başlattı. Eşrefiye mahallesindeki İsrail güdümlü terör artıkları sadece 38 dakika içinde temizlendi. Mahallenin kontrolü Şam yönetimine geçti. Bölgeye 3 koldan giren ordu güçleri 100’ün üzerinde militanı etkisiz hâle getirdi. Birçok PKK-SDG’li ise teslim oldu. Ordu, mahalleyi asayiş birimlerine teslim etti ve Şeyh Maksud’a yöneldi. Asayiş ekipleri detaylı arama-tarama ve mayın temizliği faaliyetine başladı. Halep’te iç güvenlikten sorumlu Albay Muhammed Abdulgani de Eşrefiye’ye gelerek güvenlik güçlerinin konuşlandırılması işlemine fiilen katıldı. Tünellerin yoğun olduğu Şeyh Maksud mahallesinde ise çatışmalar gece boyunca devam etti. İsrail artığı PKK/YPG, köşeye sıkışıp ağır kayıplar verince Şam yönetimine, “İzin verin bölgeden ayrılalım” diye yalvardı.

DEAŞ’LILARI BIRAKIYORLAR

Öte yandan PKK/SDG, Şeyh Maksud’da bulunan El Şakif Cezaevindeki birçok DEAŞ’lı teröristi serbest bıraktı. Söz konusu teröristlerin bazılarının, Suriye ordusuna karşı SDG ile iş birliği için anlaştığı rapor ediliyor. Bir diğer önemli gelişme de PKK/SDG’li teröristlerden bazılarının, tahliye olan sivillerin arasına karışarak bölgeden çıktığı yönünde. Bu teröristlerin stratejik önem taşıyan noktalarda provokasyonlara girişebileceği kaydedildi.

