Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile Suriye ordusu arasdındaki çatışmalar sürüyor. PKK/YPG'nin Halep'te son 3 günde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin Halep kentine 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişinin öldüğü, 55 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Terör örgütü YPG saldırılarında can kaybı 9a yükseldi! Halepte çatışmalar sürüyor

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

PKK/YPG'nin 6 Aralık'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 55 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

