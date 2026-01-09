Türkiye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla TÜRKSAT filosunu genişletirken, yerli ve millî teknoloji hedefinde kritik eşikler bir bir aşılıyor.

CEMAL EMRE KURT - Bugün TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A olmak üzere aktif 6 uydusu bulunan Türkiye, TÜRKSAT 7A için de hazırlıklara bu yılın ilk çeyreğinde başlayacak. 2029’da fırlatılacak ve TÜRKSAT 3A uydusunun yerini alacak olan TÜRKSAT 7A ile devletin ve sektörlerin artan haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. TÜRKSAT 7A, 5G teknolojisine geçen Türkiye’de yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanıyla 2029 yılında Türkiye’nin uzayda güçlü bir simgesi olması bekleniyor. TÜRKSAT 7A, daha yüksek çözünürlük sunacak, yayın güvenliğini artıracak, afet ve kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayacak.

TÜRKSAT 7A için çalışmalar başlıyor! Yüksek veri kapasitesi sunacak

3’Ü ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda başlayan uydu yolculuğu, bugün yerli ve millî projelerle yeni bir aşamaya taşınmış durumda. 1994-2006 yılları arasında hizmet veren TÜRKSAT 1B’nin ardından, 1996 yılında TÜRKSAT 1C hizmete başladı ve 2008’e kadar hizmette kaldı. TÜRKSAT 2A ise 2001-2016 yılları arasında haberleşme uydusu olarak hizmet verdi. Bu 3 uydu ömrünü tamamlarken 2008’de TÜRKSAT 3A, 2014’te TÜRKSAT 4A fırlatıldı. TÜRKSAT 4A, 2044’e kadar hizmet verecek. Ondan bir yıl sonra fırlatılan TÜRKSAT 4B ise 2045 yılına kadar görev yapacak. 2021’in sonlarında uzaya gönderilen TÜRKSAT 5B de 2058 yılına kadar yayınları ulaştırmaya devam edecek. 2024’te uzaya gönderilen ilk yerli ve millî haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A’yla ise Türkiye, kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı.

