Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz–Ocak dönemi arasındaki enflasyon farkının ortaya çıkmasıyla birlikte 2026 memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak 2026 tarihinde açıklandı. TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon oranları sonrası 6 aylık fark belli oldu ve bu da memur maaşlarına yansıtıldı.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR? Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 gelmesiyle yıllık enflasyon yüzde 30,89, 6 aylık enflasyon yüzde 12,19, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,85 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR? Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 oldu.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE OLMUŞTU? TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ? 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.



MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? Memurlar ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI HANGİ KALEMLERİ ETKİLEYECEK? 6 aylık enflasyon farkıyla birçok kalemde değişikliğe gidilecek.

65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı, emekli ve memur zammı ile temmuz ayı kira artış oranı artacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası