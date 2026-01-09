Suriye Savunma Bakanlığı, SDG terör örgütü mensuplarına Halep’te ellerinde kalan son bölgeleri terk etmeleri için 6 saat süre verdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinde askeri tansiyonun yükseldiği Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde Şam saatiyle 03.00’ten itibaren ateşkes ilan etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AÇIK ÇAĞRI: BÖLGEYİ TERK EDİN

Bakanlık, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde bulunan terör örgütü SDG/ YPG’nin saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmelerini istedi.

Halep’te kalan son bölgelerin boşaltılması için takvim açıklandı.

Suriye Savunma Bakanlığı: "Silahlı grupların Halep’ten Suriye’nin kuzeydoğusuna çıkış süreçlerinin düzenlenmesi, İç Güvenlik Güçleri tarafından Suriye ordusuyla koordineli şekilde yürütülecektir." dedi.

SÜRE NET: CUMA SABAHI 09.00’DA SONA ERECEK

Terör örgütlerine verilen Halep’ten ayrılma süresinin bugün Cuma günü saat 09.00’da sona ereceği duyuruldu. Söz konusu sürenin ardından sahadaki askeri uygulamalar yeniden şekillenecek.

SADECE BİREYSEL SİLAHLARLA ÇIKIŞ İZNİ

Açıklamaya göre Halep’ten ayrılacak silahlı kişilerin yalnızca bireysel silahlarını yanlarında bulundurmalarına izin verilecek. Ayrılan grupların kuzeydoğu bölgelere ulaşana kadar güvenli şekilde eşlik edilmesi taahhüt edildi.

SDG terör örgütünden temizlenen Eşrefiye’deki Suriye İç Güvenlik Güçleri.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG’YE 6 SAATLİK SÜRE: HALEP’TE SON UYARI

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG terör örgütü mensuplarına Halep’te kontrol altında tuttukları son bölgeleri terk etmeleri için 6 saat süre tanıdı.

Bakanlığın açıklaması tam şu şekilde:

Şam saatiyle 03.00’ten itibaren Halep kentindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahalleleri çevresinde ateşkes ilan ediyoruz. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00’ten itibaren bölgeyi terk etmelerini talep ediyoruz. Silahlı gruplara verilen Halep’ten ayrılma süresi bugün Cuma günü sabah saat 09.00’da sona erecektir. Silahlı kişilerin sadece bireysel silahlarıyla Halep’ten ayrılmalarına izin verilecektir ve kuzeydoğu bölgelere varana kadar güvenli şekilde eşlik etmeyi taahhüt ediyoruz."

Suriye’de kısmi ateşkes! Halep’te terör örgütü YPG’ye süre verildi

NELER OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi. Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

