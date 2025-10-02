İsrail alıkoyduğu aktivistlere ne yapıyor? Tanıklar bilinmeyenleri anlattı

DIŞ HABERLER—Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’ndan Sirus, Alma, Spectra, Huga, Adra ve Deir Yassin’in de aralarında bulunduğu birçok gemiye İsrail güçleri tarafından el konuldu.

Tel Aviv yönetimi, “aktivistler güvende” mesajlarıyla uluslararası kamuoyunu yatıştırmaya çalışsa da Madleen gemisi ve İsrail cezaevlerinden gelen tanıklıklar, dezenformasyona dayalı açıklamaların gerçeği perdelemeye yönelik bir propaganda aracı olduğunu tekrardan gözler önüne seriyor.

Uluslararası sularda alıkonulan aktivistlerin aç bırakılması, böcek istilasına uğramış hücrelere kapatılması ve ilaç şantajına maruz bırakılması, bugün dile getirilen “iyi muamele” söylemleriyle yan yana konduğunda çelişkinin boyutlarını daha da görünür kılıyor.

'GÜVENDELER' İDDİASININ ARKASINDAKİ KARANLIK

İsrail devlet televizyonu, komandoların bazı gemilere çıktığını doğrularken, Dışişleri Bakanlığı sosyal medyada Greta Thunberg’in de adını anarak “aktivistlere iyi davranıldığı” mesajı paylaştı. Ancak bu, daha önce Madleen gemisinde yaşananların yeniden hatırlatılmasıyla ciddi biçimde sorgulanıyor.

Haziran ayında uluslararası sularda alıkonulan Madleen mürettebatı, 16 saat boyunca ne su ne de yiyecek verilmeden güvertede bekletilmiş, avukat görüşmeleri sadece dakikalarla sınırlandırılmıştı. Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan’a “İmzalamazsan kafanı duvara vururuz” şeklinde tehditler savrulmuş, Greta Thunberg ise askerlerin sürekli adını bağırarak uyumasına izin verilmediğini açıklamıştı.

BÖCEKLİ HÜCRELERDE TUTULAN AKTİVİSTLER

Türk aktivist Şuayb Ordu, serbest bırakıldıktan sonra İsrail hapishanelerindeki işkenceleri ifşa etti. Ordu, koğuşların böceklerle dolu olduğunu, sabahları çarşafların kan içinde bulunduğunu ve mahkumların uykusuz bırakıldığını anlattı:

“Böcekli hücrelere atıyorlardı. İlaç tedavisi bile şantaj için kullanılıyordu. Pascal’ın ilacını vermediler, yerine başka bir ilaç dayattılar.

Cezaevindeki böcek istilasını belgelemek isteyen Şuayb Ordu, "Bir tanesini gizlice aldım, türünü tespit ettireceğim" demişti.

SON DURUM

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği baskında şu ana kadar Sirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin adlı gemilere el koydu.

DÜNYA AYAĞA KALKTI: SUMUD'A DESTEK PROTESTOLARI AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE YAYILIYOR

İtalya’da kalabalıklar tren raylarını kapatarak hükümetin Gazze konusundaki tutumunu protesto etti. Roma ve Barselona’da İsrail konsoloslukları önünde büyük kalabalıklar toplandı. Berlin, Brüksel ve Paris’te göstericiler, “Filoya özgürlük” sloganlarıyla İsrail’in saldırısını kınadı. Paris’te protestocular, Place de la République Meydanı’nda toplandı.

İtalya’da eylemciiler, Küresel Sumud Filosu’na destek vermek ve hükümetin Gazze konusundaki tutumunu protesto etmek için tren raylarını kapattı.

Türkiye’de İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde binlerce kişi toplandı. Ankara’da ise ABD Büyükelçiliği önünde kalabalıklar İsrail’i protesto etti. Yunanistan’ın başkenti Atina’da da aynı şekilde protesto gösterileri düzenlendi.

Öte yandan, Florida, Yulara, Meteque ve diğer bazı gemilerin İsrail Donanması tarafından su toplarıyla hedef alındığı, Florida gemisinin ise İsrail güçlerince çarpıldığı bildirildi.

İspanya’dan Fransa’ya, Almanya’dan Türkiye’ye kadar birçok şehirde yükselen tepkiler, Sumud Filosu’na destek için dünyanın dört bir yanında kitlesel gösterilere dönüştü. Öte yandan Kolombiya, Gazze filosunun engellenmesinin ardından İsrail diplomatik heyetini sınır dışı etti.