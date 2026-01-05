Dünyanın en zengin 10 insanı arasındaki servet farkı, yeni yıla girerken hiç olmadığı kadar açıldı. Elon Musk, rekor bir artışla listenin zirvesinde yer alırken, en yakın rakibi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page ile arasındaki fark dudak uçuklattı.

EN YAKIN RAKİBİNDEN ÜÇ KAT DAHA ZENGİN Yeni yıla girerken dünyanın en zengin 10 kişisinden altısının serveti düşüş yaşarken, tek büyük istisna Elon Musk oldu. Forbes’ın verilerine göre, Musk'ın net serveti son bir ayda tahmini 244 milyar dolar artarak Ocak 2026 itibarıyla 726 milyar dolara ulaştı. Bu devasa sıçramayla Musk, gezegenin en zengin kişisi unvanını pekiştirirken, en yakın rakibi olan 257 milyar dolarlık servete sahip Google kurucu ortağı Larry Page'den neredeyse üç kat daha zengin hale geldi.

REKORLARIN İNSANI Bununla birlikte Musk, servetindeki bu çarpıcı yükselişi kısa sürede gerçekleştirdiği önemli adımlara borçlu. Uzay teknolojileri SpaceX'in özel yatırımcılar tarafından Ağustos ayındaki 400 milyar dolarlık değerlemesinin 800 milyar dolara yükselmesiyle, Musk 15 Aralık'ta 600 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu. Sadece dört gün sonra ise Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, 2024'te alt mahkeme tarafından iptal edilen ve şimdi 130 milyar dolar değerinde olan Tesla hisse opsiyonlarını geri vermesiyle, serveti 700 milyar doları aşan tarihteki ilk kişi unvanını aldı.



DÜNYANIN EN ZENGİN KADINI KİM? Forbes'un 1987'den bu yana takip ettiği listeye göre, en zengin 10 kişinin toplam serveti 2.6 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam bir önceki aya göre 200 milyar dolarlık bir artışı temsil ediyor.

Öte yandan, gezegenin en zengin kadını unvanı da belli oldu. Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı Alice Walton, 119 milyar dolarlık tahmini servetiyle dünya sıralamasında 15. sırada yer alıyor. İşte Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi...

10. STEVE BALLMER Net servet: 147 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

9. WARREN BUFFET Net servet: 149 milyar dolar (geçen aya göre 3 milyar dolar azaldı)

8. JENSEN HUANG Net servet: 162 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar artış)

7. BERNARD ARNAULT Net servet: 195 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

6. MARK ZUCKERBERG Net servet: 226 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar artış)

5. SERGEY BRİN Net servet: 237 milyar dolar (geçen aya göre 6 milyar dolar azaldı)

4. JEFF BEZOS Net servet: 242 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

3. LARRY ELLISON Net servet: 245 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar azaldı)

2. LARRY PAGE Net servet: 257 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar azaldı)

1. ELON MUSK Net servet: 726 milyar dolar (geçen aya göre 244 milyar dolar artış)

