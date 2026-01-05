İtalya’da Napoli yakınlarında bulunan Campi Flegrei volkanik kalderasında son aylarda art arda yaşanan sarsıntılar endişeyi büyüttü. Bilim insanları, Avrupa’nın en tehlikeli süper volkanlarından biri olarak kabul edilen Campi Flegrei’deki hareketlilik yeni bir evreye girdi. Söz konusu volkabdaki hareketlilik Akdeniz havzasını doğrudan ilgilendirirken, büyük bir patlamanın deprem dalgaları ve tsunami etkisiyle Türkiye’nin güney ve batı kıyılarını da etkileyebileceği değerlendirilmeye başlandı.

MAGMA BASKISI ARTIYOR, KAYA ZAYIFLIYOR Uzmanlara göre küçük ama sık yaşanan sarsıntılar, magmanın üzerinde bulunan kayayı zayıflatıyor. Bu durum, magmanın yüzeye daha kolay ilerlemesine yol açabiliyor. Aynı dönemde yanardağdan salınan gaz miktarında da dikkat çekici bir artış yaşanıyor.

PATLARSA AKDENİZ’DE TSUNAMİ Jeoloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Campi Flegrei’de yaşanacak büyük bir patlama, sadece İtalya’yı değil tüm Akdeniz’i etkileyebilir. Muhtemel bir çökme ya da büyük patlama durumunda Akdeniz’de 30 kilometreyi aşan tsunami dalgalarının oluşabileceği senaryolar masada. Bilim insanlarının gündeme taşıdığı tsunami senaryolarında Türkiye’nin Akdeniz kıyıları da risk haritasına girdi. Dalga enerjisinin yayılım alanında Türkiye’nin güney kıyıları da bulunuyor.

GAZ SALIMI KRİTİK SEVİYEDE İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimleri Enstitüsü’nün verilerine göre Campi Flegrei’den çıkan karbondioksit miktarı günlük 4 bin ila 5 bin ton arasında ölçülüyor. Söz konusu seviyeler, magmanın yüzeye yaklaştığını gösteren güçlü işaretler arasında yer almakta.

4 MİLYON KİŞİ DOĞRUDAN TEHDİT ALTINDA Campi Flegrei, Napoli ve çevresinde yaşayan 4 milyondan fazla insan için doğrudan risk anlamına geliyor. Patlama halinde lav akıntıları, kül bulutları ve gaz salımları; elektrik, su ve enerji altyapısını devre dışı bırakabilir. Bölgenin tamamen yaşanmaz hale gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.



KÜRESEL ETKİ ENDİŞESİ Bilim insanları, büyük bir patlamanın sadece bölgesel değil küresel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Volkanik gazlar ve kül bulutları, uzun süreli soğuk hava dalgalarına yol açabilir. Dünya genelinde tarım üretimini ve gıda tedarik zincirlerini sekteye uğratabilir. Hava ulaşımının da uzun süre aksaması bekleniyor.

SON PATLAMA 1538’DE YAŞANDI Campi Flegrei, en son 1538 yılında patladı ve sekiz gün süren patlama sonucunda bölgede “Nuovo Tepesi” adı verilen yeni bir volkanik yapı oluştu. Uzmanlar, son dönemde yaşanan sismik hareketlerin bu ölçekte bir patlamaya işaret edip etmediğini yakından izliyor.

UYARI SEVİYESİ YÜKSELTİLMİŞTİ İtalyan yetkililer, Campi Flegrei için uyarı seviyesini 2012 yılında yeşilden sarıya çıkarmıştı. Bilim insanları, bölgede kırılmaya daha açık bir sürece doğru net bir ilerleyiş yaşandığını ifade etti.

DÜNYAYI VE AKDENİZ HAVZASINI TEHDİT EDEN 5 TEHLİKELİ VOLKAN Bilim insanları, küresel ölçekte büyük yıkım potansiyeline sahip bazı volkanik sistemleri yakından izliyor. Muhtemel büyük patlamalar yalnızca bulundukları ülkeleri değil, binlerce kilometre uzaklıktaki bölgeleri de etkileyebilecek.

1. YELLOWSTONE SÜPER VOLKANI (ABD) Dünyanın en bilinen süper volkanlarından biri olan Yellowstone, patlaması halinde küresel iklimi değiştirebilecek güçte. Uzmanlara göre yakın vadede patlama ihtimali düşük olsa da etkileri tüm dünyayı kapsayacak boyutta olabilir.

2.MERAPİ DAĞI (ENDONEZYA) Dünyanın en aktif ve en ölümcül volkanlarından biri. Sık aralıklarla patlayan Merapi, ani piroklastik akıntılar ve çamur selleriyle çevresindeki milyonlarca insan için sürekli tehdit oluşturuyor.

3. POPOCATÉPETL (MEKSİKA) Başkent Meksiko’ya çok yakın konumda bulunan volkan, aktifliği nedeniyle yakından izleniyor. Büyük bir patlamada milyonlarca insanı etkileyebilecek kül bulutları ve sıcak akıntılar oluşabilir.



4. CUMBRE VİEJA (KANARYA ADALARI – İSPANYA) Bilim dünyasında “mega tsunami” tartışmalarıyla gündeme gelen Cumbre Vieja, büyük bir yamaç çökmesi senaryosunda Atlantik genelinde dev dalgalara yol açabileceği iddialarıyla biliniyor. Risk düşük görülse de potansiyel etkisi çok büyük.

5. VEZÜV (İTALYA) Pompei’yi yok eden tarihi patlamasıyla bilinen Vezüv, bugün milyonlarca insanın yaşadığı Napoli metropol alanına çok yakın.

