Almanya’nın başkenti Berlin’de 100 binden fazla kişiyi etkileyen ve günlerce süren elektrik kesintisiyle ilgili soruşturma derinleşti. Federal Savcılık, enerji altyapısını hedef alan sabotajın terör bağlantılı olabileceği ihtimaliyle dosyayı terör soruşturmasına dönüştürürken, kesintiyi aşırı solcu Volkan Grubu üstlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de on binlerce haneyi elektriksiz bırakan sabotajla ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Federal Savcılık, güneybatı Berlin’deki elektrik altyapısını hedef alan saldırılar nedeniyle dosyanın terör kapsamında ele alındığını duyurdu.

Elektrik kablolarına zarar verilmesiyle çıkan yangınlara ilişkin olarak şüpheli ya da şüpheliler hakkında terör örgütüne üyelik, anayasaya karşı sabotaj, kundaklama ve kamu hizmetlerinin engellenmesi suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Savcılık kaynakları, kesintiye yol açan eylemin en az üç kişilik organize bir yapı tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

VOLKAN GRUBU ÜSTLENDİ

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında enerji nakil hatlarına zarar veren ve 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerinin 8 Ocak’a kadar elektriksiz kalmasına neden olan sabotajı aşırı solcu Volkan Grubu üstlenmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Almanya’nın başkenti Berlin’in güneybatısında 3 Ocak sabahı yangın çıkmış, Teltow bölgesindeki Lichterfelde elektrik dağıtım ana istasyonu da yangından etkilenmişti. Zarar gören enerji nakil hatları nedeniyle Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf ve Lichterfelde semtlerindeki yaklaşık 45 bin hane ile 2 bini aşkın işyerine 8 Ocak Perşembe gününe kadar elektrik verilemeyeceği açıklanmıştı. Kesinti nedeniyle telefon hatları ile elektrikli ısıtma sistemlerinin de çalışmadığı bölgede acil durum ilan edilmiş Alman ordusu bölgeye intikal etmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası