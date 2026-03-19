Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) tıp öğrencilerinin eğitimlerinde kadavra olarak kullanılan, emekli albay Cemil Denk’in naaşı, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 1934’te doğan Denk, 2020’de 86 yaşındayken Ankara’da vefat etti. Vasiyeti üzerine yakınları, Denk’in cesedini kadavra olarak kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine bağışladı.

Albayın naaşı 6 yıl tıbba hizmet etti

"BU İYİLİK PAHA BİÇİLEMEZ"

BUÜ Tıp Fakültesinin ek binasında düzenlenen törende konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper, “Biliyorsunuz bizim inancımızda ölümden sonra da iyilikler devam ettiği sürece bize bu, artı olarak yazılacak. Buna inanıyoruz. Bu iyilik paha biçilemez. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Cem Denk de babası Denk’in dünyaya hizmet eden ve iyilikler yapan biri olduğunu anlattı.

