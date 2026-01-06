Grönland ve Danimarka, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme talep etti. Talep, Trump’ın Grönland’la ilgili açıklamalarının ardından geldi.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a dair açıklamalarının ardından her iki tarafın da ABD Dışişleri Bakanlığı ile temas kurduğunu duyurdu.

Motzfeldt, talep edilen görüşmeye Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen’in de katılmasının planlandığını belirtirken, daha önce de Rubio ile görüşme talep ettiklerini ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini hatırlattı.

TRUMP: GRÖNLAND’A İHTİYACIMIZ VAR

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip Grönland’la ilgili yaptığı açıklamada, adada Rusya ve Çin’in etkisinin arttığını öne sürerek, “Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland’a ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca ABD’nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı’nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini ve Avrupa Birliği’nin güvenliği açısından da gerekli olduğunu savunmuştu.

Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, geçmişte ABD’den gelen egemenliği devretme taleplerini reddetmişti ve benzer bir yaklaşıma karşı temkinli duruşunu sürdürüyor.

