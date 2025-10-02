Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 9 Türk vatandaşını alıkoydu! İsimleri belli oldu

İsrail, Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 9 Türk vatandaşını alıkoydu! İsimleri belli oldu

Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Tel Aviv yönetiminin müdahalesi sürüyor. İsrail donanması gemileri ve gemilerde bulunan aktivistleri alıkoydu. Öte yandan filoda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı" açıklaması yapıldı.

Filoda yer alan ve İsrail donanması tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu. 

İSRAİL 9 TÜRK VATANDAŞINI ALIKOYDU

İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri 'Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Fikret Ayçin Kantoglu, Zeynep Tekocak, Hüseyin Şuayip Ordu, Metehan Sarı, Osman Çetinkaya, Onur Murat Kolgu, Semih Fener' olarak bildirildi.

İSRAİL'İN FİLOYA BAĞLI 6 GEMİYE SALDIRDIĞI BELİRTİLDİ

İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in şimdiye kadar "Sirus, Alma, Spectre, Huga, Adara ve Deyr Yassin" olmak üzere 6 gemiye saldırdığını kaydetti.

Filoya bağlı Seulle gemisinde bulunan Türk aktivist Yaşar Yavuz da AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin filoya bağlı 3 gemideki aktivistleri gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in henüz saldırmadığı gemilerin Gazze'ye doğru yol almayı sürdürdüğünü belirten Yavuz, "İsrail güçlerine ait botlar gemilerimizin arasında dolaşıyor. Daha çok taciz etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Filonun iletişim sorumlularından Yunus Emre Aydınbaş da yaptığı açıklamada, "Aktivistlerimizin tamamının morali çok yüksek. Sağlıkları yerinde. Hepsi güvendeler." dedi.

