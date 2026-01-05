Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından milyonlarca öğrenciye sağlanan KYKS burs ve kredi ödemelerinde rakamlar netleşti. Bu kapsamda "KYK bursu ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında en çok sorgulatılan konulardan biri oldu.

Yeni yılla birlikte asgari ücret artışı ve enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığına çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ödenen burs ve öğrenim kredilerinin 2026 yılı itibarıyla ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı. Yılın ilk Kabine Toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 33 zamla KYK burs ve kredi ücretlerinin artırıldığını bildirdi.

2026 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2026 yılı için geçerli olacak KYK burs miktarı belli oldu. Buna göre, burs ve kredi miktarı yüzde 33 artışla lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı son açıklamada, "Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz" ifadelerini kullandı.

ZAMLI KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

GSB tarafından yapılan açıklaya göre, zamlı burs ve kredi ödemelerinin 6 - 10 Ocak tarihleri arasında, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaıs bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR?

2026 yılı için KYK burs ve kredi ödemeleri öğrenci seviyesine göre şu şekilde uygulanıyor:

Lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL

