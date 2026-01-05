Trabzonspor, bu sezon 15 resmi maçta görev yapan 22 yaşındaki sol bek Arif Boşluk'un satın alma opsiyonuyla TÜMOSAN Konyaspor'a kiralandığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, transferin resmiyet kazanması sonrası "Hoş geldin Arif Boşluk" mesajını paylaştı.

Bordo-mavili kulüp, Arif Boşluk'un Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'a geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Arif Boşluk'un Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 550 BİN EURO

Açıklamada, "Konyaspor, kulübümüze kiralama bedeli olarak herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bunun yanında oyuncunun tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır. Kesin Satın alma opsiyonunun devreye girmesi ile birlikte, Konyaspor Kulübü, kulübümüze 550 bin avro+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Konyaspor'un futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyeceği kaydedildi.

