Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücreti de belli oldu. 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde bedelli askerlik ücreti 52 bin 238 lira artacak. İşte 2026 bedelli askerlik ücreti...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonlarca emekli ve memurun zamlarını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE BELLİ OLDU

Enflasyon rakamlarının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 oldu. Memur ve emekli zammının ardından 2026 bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?



Memur maaş artışının referans alındığı bedelli askerlik ücreti yüzde 18,6 oranında zamlanacak. Bedelli askerlik ücreti 2026'nın Ocak-Temmuz dönemi için 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye çıkacak.

MSB RESMİ RAKAMI AÇIKLAYACAK

Milli Savunma Bakanlığının ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin resmi rakamı açıklaması bekleniyor.

