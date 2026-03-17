Süper Lig'de namağlup ünvanını kaybeden ve lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında Chobani Stadyumu'nda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasında tribünlerden gelecek muhtemel protestonun endişesini taşıyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Sarı-lacivertli futbolcular, geçtiğimiz hafta alınan ve namağlup ünvanının kaybedilmesine sebep olan yenilgi sonrası Kadıköy'de protestoyla karşılaşabilir.

Fenerbhaçe, bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

ZİRVEDE FARK 7 PUAN

Fatih Karagümrük'e Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe, 26 maçta topladığı 57 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadri Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4'ümcü hakemi ise Burak Demirkıran olacak.

