ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaş 18. gününde devam ediyor.

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney, iki arabulucu ülke tarafından Tahran'a iletilen ABD ile gerilimin azaltılmasına veya ateşkes sağlanmasına ilişkin önerileri reddetti.

İranlı yetkili, Hamaney'in ilk dış politika oturumunda ABD ve İsrail'e karşı intikam alma konusundaki duruşunun "çok katı ve ciddi" olduğunu söyledi.

Hamaney'in oturuma bizzat katılıp katılmadığını henüz belirlenemezken, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili, Hamaney'in, "ABD ve İsrail diz çökene, yenilgiyi kabul edene ve tazminat ödeyene kadar barış için doğru zaman değil" dediğini aktardı.



