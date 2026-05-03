Kurulması planlanan “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi,” yüksek takipçili avukatların yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda reklam yasağını ihlal edip etmediğini tespit edecek ve bunu barolara bildirecek.

GAMZE ERDOĞAN- Türkiye Barolar Birliği (TBB) bünyesinde kurulması planlanan “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi”, yüksek takipçili ve kamuoyunda tanınan avukatların hesaplarını inceleyecek.

Beş kişiden oluşacak merkezin, avukatların yazılı, görsel, işitsel ve dijital mecralarda reklam yasağını ihlal edip etmediğini tespit ederek ilgili barolara bildirimde bulunacağı belirtildi.

Gazetemizin daha önce de gündeme getirdiği avukatlara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmaların, bu yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

TBB ÖNCÜLÜK YAPACAK

Edinilen bilgiye göre, TBB öncülüğünde, yerel baroların da desteğiyle avukatların sosyal medya kullanımına ilişkin bir rehber oluşturulacak.

Rehberle birlikte avukatların paylaşımlarının bilgilendirme amacı mı taşıdığı, yoksa reklam niteliği mi içerdiği ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Özellikle müvekkil mahremiyetini ihlal eden paylaşımların önüne geçilmesi hedeflenirken, mesleğin etik sınırlarını aşan içeriklere karşı daha net bir denetim sergilenecek.

TBB’nin güncel yönetmeliğine göre, avukatların çevrimiçi mecralarda bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak kendileriyle ilgili içerikleri ön plana çıkaracak faaliyetlerde bulunmaları yasak.

Ancak dijital çağın getirdiği tehditler dikkate alındığında, daha güncel ve açık düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Yeni düzenlemelerle yazılı, görsel, işitsel ve çevrimiçi mecralarda, avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyebilecek davranış ve açıklamalardan kaçınılması mecburi olacak.

