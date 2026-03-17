Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ibadetlere ilişkin en çok merak edilen konular gündeme geliyor. Özellikle bayram günlerinde oruç tutulup tutulamayacağı konusu gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nın birinci, ikinci veya üçüncü günü oruç tutulur mu merak ediliyor.

Ramazan geride kalırken "Bayramda oruç tutulur mu?" sorusu araştırılmaya başlandı. İslam dininde ibadetlerin zamanı ve şekli belirli kurallara göre düzenlenir. Bu kapsamda bayramda oruç tutmanın hükmü ve detaylı bilgiler araştırılıyor.

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ile Kurban Bayramı’nın dört günü, İslam dininde oruç tutulması yasaklanan günler arasında yer alır. Bu günlerde oruç tutmak dinen uygun görülmez ve haram kabul edilir.

Bayramda yiyip içmek, yıllarca nafile oruçtan daha sevabtır buyurulur. Burada sevap olan, yiyip içmek değil, oruç tutmayarak Allahü tealanın emrine uymaktır. Bayram günü oruç tutmak haram olduğu için, oruç tutmamanın, yani dinin emrine uymanın, nafile oruçtan daha kıymetli olduğu bildiriliyor.

Bayramda oruç tutulur mu?

RAMAZAN BAYRAMI'NIN BİRİNCİ GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı’nın birinci günü oruç tutulmaz. Bu gün oruç tutmak haram kabul edilir.

2026 RAMAZAN BAYRAMI GÜNLERİ

1. gün - 20 Mart 2026 Cuma

2. gün - 21 Mart 2026 Cumartesi

3. gün - 22 Mart 2026 Pazar

