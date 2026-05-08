“Varlık Barışı” teklifi görüşülürken Meclis’e, ‘borç yapılandırma’ telefonları yağdı. Esnafın mali sıkıntıda olduğunu belirten MHP, “tecil faizi”nin düşürülmesini ve yeni bir yapılandırma düzenlemesi çıkarılmasını istedi.

HABER MERKEZİ- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda varlık barışı, ihracatçılara düşük vergi ve İstanbul Finans Merkezindeki kuruluşlara vergi indirimini düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerine, vergi ve prim borcu yapılandırılmasına ilişkin tartışmalar damga vurdu.

Muhalefet milletvekillerinin yanı sıra MHP de başta esnaf kesimi olmak üzere vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin talepleri gündeme getirdi.

Esnaftan Meclis'e telefon ve mesaj yağdı: MHP borç yapılandırması istedi

Komisyondaki görüşmeler devam ederken, milletvekillerine borç yapılandırmasına yönelik telefon ve mesaj yağdı. Ancak, bu konuda herhangi bir adım atılmadı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, “Sıkıntıya düşmüş, vergi ve prim borçlarını ödeyemez duruma gelmiş esnafımızı rahatlatmak için yeniden yapılandırma beklentileri var. Geçmişte yapılan borç yapılandırması dönemlerine göre esnafımızın sıkıntısı daha büyük” dedi.

Kalaycı, kamuya olan borçların ödenmesinde taksit sayısının 36 aydan 72 aya çıkarılmasının da tecil faizinin yüksekliğinden dolayı esnafa yönelik bir rahatlama getirmeyeceğini söyledi.

