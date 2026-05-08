Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjide Avrupa’da ilk 5, dünyada ilk 11 ülke arasında yer aldığını açıkladı. Güneş enerjisinin yıl sonunda hidroelektriği geçerek kurulu güçte zirveye çıkacağını belirten Bayraktar, 2035’e kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kapasitenin 120 bin megavatın üzerine taşınacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde

Avrupa’da ilk 5’te, dünyada ilk 11’de olduğunu söyledi. Hükûmet olarak 2014’ten bu yana yenilenebilir enerji santrallerine yaklaşık olarak 41 milyar liralık yerli katkı bedeli desteği verdiklerini söyleyen Bayraktar, 13 yılda sadece güneş enerjisinde yaklaşık 26 bin 478 megavat kurulu güce erişildiğini ifade etti.

Kalyon PV’nin G12R TOPCONPlus Üretim Tesisi’nin açılışında konuşan Bayraktar “Toplam yenilenebiir enerjinin elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 63’e çıktı. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. Cumhurbaşkanı’mız2024’te BM İklim Konferansı’nda 2035’e kadar 80 milyar dolarlık yatırımla kurulu gücümüzü 120 bin megavatın üzerine taşıyacağımızı dünya kamuoyuna ilan etmişti” dedi.

55 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da Kalyon PV’nin Avrupa’da ilk, dünyada sayılı üretim merkezlerinden olduğunu belirterek, yeni tesisle Türkiye’de ilk defa uygulanan teknolojiyle güneş hücreleri üretileceğini ifade etti. Kalyoncu, yaklaşık 55 milyon dolarlık yeni yatırımla ekonomiye, istihdama, ihracata ve cari açığın azaltılmasına katkı sunmaya devam ettiklerini anlattı.



