Ramazan Bayramı haftasında televizyon yayın akışında önemli değişiklikler yaşanıyor. Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti başta olmak üzere birçok dizinin yeni bölümü olup olmadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayram haftası dizilerin yeni bölümleri var mı, yok mu? İşte, yayın akışları...

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte televizyon kanallarının yayın akışında değişiklikler yapılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı diziler bayram haftasında ara verirken, bazı yapımlar ise yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

16-22 Mart haftasında özellikle en çok izlenen dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki bu hafta diziler var mı, yok mu? Hangi yapımlar yeni bölüm yayınlayacak, hangileri ara verecek?

BAYRAM HAFTASI DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ VAR MI?

Bayram haftası nedeniyle birçok dizinin yayın planında değişikliğe gidildi. Özellikle Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle cuma ve hafta sonu kuşağında yayınlanan dizilerin önemli bir kısmı bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek.

Televizyon kanalları bu süreçte genellikle özel yayınlara, tekrar bölümlere ve bayrama özel içeriklere yer veriyor. Bu nedenle bazı diziler kısa süreli ara verirken, bazı yapımlar yayın akışında yer almaya devam ediyor.

Bayram haftası dizilerin yeni bölümleri var mı? Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar ve diğer dizilerin yayın durumu

HANGİ DİZİLER YOK, HANGİ DİZİLER VAR?

Bayram haftasında bazı diziler yeni bölümleriyle yayınlanmazken, bazı yapımlar ise planlandığı şekilde ekranlara gelmeye devam ediyor.

Bu hafta yayınlanmayacak diziler:

Uzak Şehir

Taşacak Bu Deniz

Kızılcık Şerbeti

Güller ve Günahlar

Arka Sokaklar

Veliaht

Bu dizilerin yeni bölümleri bayram haftası nedeniyle ertelenirken, çoğunun önümüzdeki hafta ekranlara dönmesi bekleniyor.

Bayram haftası dizilerin yeni bölümleri var mı? Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar ve diğer dizilerin yayın durumu

Bu hafta yayınlanacak diziler:

Mehmed: Fetihler Sultanı (17 Mart)

A.B.İ (17 Mart)

Kıskanmak (17 Mart)

Yeraltı (18 Mart)

Eşref Rüya (18 Mart)

Kuruluş Orhan (18 Mart)

Bayram haftası dizilerin yeni bölümleri var mı? Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar ve diğer dizilerin yayın durumu

Sevdiğim Sensin (19 Mart)

Halef Köklerin Çağrısı (19 Mart)

Gönül Dağı (21 Mart)

Teşkilat (22 Mart)

Doktor Başka Hayatta (22 Mart)

Aynı Yağmur Altında (22 Mart)

Yayın akışlarının hafta içinde son dakika kararıyla değişebileceği göz önünde bulundurularak kanalların duyurularının yakından takip edilmesi öneriliyor.

Bayram haftası dizilerin yeni bölümleri var mı? Taşacak Bu Deniz, Güller ve Günahlar ve diğer dizilerin yayın durumu

TAŞACAK BU DENİZ BU HAFTA VAR MI?

Taşacak Bu Deniz dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizi bayram haftası nedeniyle ara verdi. Yeni bölüm 27 Mart Cuma günü ekrana gelecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Güller ve Günahlar dizisi de bu hafta yayınlanmayacak yapımlar arasında yer alıyor. Yeni bölüm 28 Mart Cumartesi günü ekrana gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası