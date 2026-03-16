ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisi için final kararı alındı. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen beklenen reytingleri yakalayamayan dizinin kaçıncı bölümde ekranlara veda edeceği ve neden final yaptığı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Televizyon dünyasında sezon ortasında final yapan diziler arasına bir yapım daha eklendi. Baba Yapım imzası taşıyan ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkan Aynı Yağmur Altında dizisi için final kararı alındı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın yer aldığı dizi, kısa süren yayın hayatının ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan yapımın final tarihi de netleşti.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN?

ATV’nin dram türündeki dizilerinden biri olan Aynı Yağmur Altında için final kararı verildi. Yapımın ekran macerası kısa sürerken dizinin yayın hayatı beklenenden erken sona eriyor. Baba Yapım imzasını taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle sezona iddialı bir başlangıç yapmıştı. Ancak yayınlandığı haftalarda reytinglerde beklentinin altında kalan yapım için final kararı alındı.

Aynı Yağmur Altında dizisi final mi yapıyor, neden? İşte ekranlara veda edeceği tarih

Dizi ilk olarak pazartesi günü yayın hayatına başlamıştı. Ancak reytinglerde istenen sonuç alınamayınca yayın günü değiştirildi ve yapım pazar gününe alındı. Buna rağmen izlenme oranlarında beklenen yükseliş gerçekleşmeyince ekran macerasının sonlandırılmasına karar verildi.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın yer aldığı dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen ve Erkan Can gibi deneyimli isimler de kadroda bulunuyordu. Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen dizinin yayın ömrü kısa sürdü.

Aynı Yağmur Altında dizisi final mi yapıyor, neden? İşte ekranlara veda edeceği tarih

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisi 7. bölümüyle ekranlara veda edecek. Yapımın final bölümü bu hafta (22 Mart Pazar) yayınlanacak. Dizi ilk bölümüyle 9 Şubat 2026 tarihinde izleyiciyle buluşmuştu. Yayına başladığı tarihten itibaren kısa sürede gündeme gelen yapım, güçlü kadrosu nedeniyle dikkat çekmişti.

Dizinin yönetmenliğini Ali Balcı üstlenirken, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal kaleme aldı.

