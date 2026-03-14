OGM Pictures imzasını taşıyan Delikanlı dizisinden ilk tanıtım yayımlandı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen ve Salih Bademci’nin yer aldığı yapımın yayın tarihi ve konusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Delikanlı dizisi, yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Güçlü oyuncu kadrosu ve intikam temalı hikayesiyle öne çıkan dizi, kısa sürede sosyal medyada konuşulan yapımlar arasında yer aldı.

DELİKANLI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

OGM Pictures tarafından hazırlanan Delikanlı dizisinin ilk tanıtımının yayımlanmasının ardından izleyiciler dizinin yayın tarihini araştırmaya başladı. Yapımın Show TV ekranlarında yayınlanacağı açıklanırken, dizinin yayın günü ve kesin başlangıç tarihiyle ilgili resmi detayların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

Delikanlı dizisi ne zaman başlıyor?

DELİKANLI DİZİSİ KONUSU NE?

Delikanlı dizisi, İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf’un hayat hikayesini merkezine alıyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan ve haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter olan Yusuf, çocukluk aşkı Hazan ile birlikte mütevazı bir hayat kurmanın hayalini kurar.

Ancak yaşanan olaylar Yusuf’un hayatını tamamen değiştirir. Kader onu yeraltı dünyasının, güç mücadelelerinin ve sınıf çatışmalarının ortasına sürükler. Yıllar sonra farklı bir kimlikle yeniden ortaya çıkan Yusuf’un geçmişle hesaplaşması ve intikam arayışı dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI

Delikanlı dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç oyuncu Mina Demirtaş paylaşıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibi tarafından kaleme alındı.

İLK TANITIMI YAYINLANDI

Delikanlı dizisinin ilk teaser tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Yusuf karakterinin “Şimdi elimde kalan tek şey nefretim; bana yaptıklarını tek tek ödetmeye geldim” sözleri dizinin atmosferine dair ipuçları verdi.

