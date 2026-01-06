Barselona’da yaşayan 37 yaşındaki sosyal medya yayıncısı Sergio Jimenez, canlı yayında katıldığı bir meydan okuma sırasında aşırı miktarda alkol ve uyuşturucu kullanması sebebiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bazı izleyicilerin yayın sırasında Jimenez’i tehlikeli davranışlara yönlendirdiği öne sürüldü.

İspanya’nın Barselona kentine bağlı Vilanova i la Geltrú’da yaşayan Sergio Jimenez, ailesiyle kaldığı evde ölü bulundu. Polis, Jimenez’in internet üzerinden katıldığı bir meydan okuma kapsamında yaklaşık üç saat içinde aşırı miktarda alkol ve uyuşturucu tükettiğini ve ölümün bu nedenle gerçekleşmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Jimenez’in cansız bedeni, evde yaşayan kardeşi tarafından bulundu. O sırada bilgisayarının açık olduğu ve canlı yayının kesilmeden devam ettiği belirlendi. İddialara göre, yılbaşı gecesi yapılan yayını izlemek için sınırlı sayıda izleyici ücret ödedi. Aile, bazı izleyicilerin yayın sırasında kışkırtıcı ve yönlendirici yorumlar yaptığını ileri sürdü.

Jimenez’in annesi Teresa, Katalan gazetesi El Periodico’ya yaptığı açıklamada, büyük oğlunun aylar önce Sergio’nun bu tür videolar çektiği konusunda aileyi uyardığını söyledi. Olay gecesi oğluna seslendiğini ancak cevap alamadığını belirten Teresa, odaya girdiklerinde Sergio’nun hayatını kaybettiğini fark ettiklerini anlattı. Kardeşi Daniel ise odada boş bir alkol şişesi, enerji içeceği kutuları ve uyuşturucu bulunduğunu ifade etti. Sergio Jimenez’in, sağlık ekipleri gelmeden önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Anne Teresa, polise verdiği ifadede, oğlunun psikiyatrik tedavi nedeniyle ilaç kullandığını ve bu yüzden alkol almaması gerektiğini, yayından önce de kendisini bu konuda uyardığını söyledi. Polis, olayın İspanya’da çevrimiçi meydan okumalarla bağlantılı ilk ölüm vakası olabileceğini değerlendiriyor. Soruşturma kapsamında, “riskli davranışa teşvik” suçunu oluşturabilecek unsurların bulunup bulunmadığı da inceleniyor.

