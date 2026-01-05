Okan Buruk 'Kilo aldım' dedi, Fatih Tekke'nin cevabı kahkahaya boğdu: Sende bu kadar para varken…
Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nde saat 20.30'da karşılaşacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi iki takımın teknik direktörleri ve kaptanları, ortak basın toplantısında kameralar karşısına çıktı. Teknik direktörlüğün zorluklarından bahseden Tekke ile meslektaşı arasındaki esprili diyalog basın toplantısına damga vurdu.
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk ve takım kaptanı Mauro Icardi ile Trabzospor'un hocası Fatih Tekke ve kaptan Anthony Nwakaeme, Turkcell Süper Kupa Yarı Finali'nin oynanacağ Gaziantep Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"SEN KİLO ALMAYACAKSIN DA BEN Mİ ALACAĞIM?"
Saat 20.30'da oynanacak karşılaşma için gerçekleştirilen ortak basın toplantısının soru cevap bölümünde dikkat çeken bir konuşma yaşandı.
İşte salonda iki teknilk adam arasında kahkahalara neden olan diyalog...
Fatih Tekke: Teknik direktörlük çok zor bir iş. Ben 10 kilo kaybettim.
Okan Buruk: Ben kilo aldım hocam.
Fatih Tekke: Sende bu kadar para, bu kadar oyuncu var; nasıl kilo almayacaksın? Sen kilo almayacaksın da ben mi alacağım?
Okan Buruk: Gaziantep'te kilodan bahsetmeyelim.