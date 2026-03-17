Ticaret Bakanlığı, "güvensiz "olarak nitelediği bir çocuk ürününü daha ifşa etti. Markasına kadar açıklanan parmak ve yüz boyasının satışı yasaklandı ve raflardan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açmış durumda. 81 ilde denetimlerini sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor.

SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık son duyurusunu 16 Mart tarihinde yaptı. "Collex" marka "6 renk parmak ve yüz boyası"nın satışı yasaklandı. Ürünün raflardan toplatılmasına karar verildi.

Çocuğunuzu uzak tutun! Bakanlık satışını yasakladı, raflardan toplatılıyor

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Ürünün kimyasal testlerinden kalır sonuç aldığı belirtildi. Bakanlığın duyurusunda ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı: Oyuncak güvenliği yönetmeliği Ek-2 Kısım-C’de belirlenen kimyasallar için özel limit değerleri ve Ts En 71-9&10&11 test metotlarına göre koruyucular başlığı altında 2-Metilisothiazolin-3 (2H) –On (Cas Numarası:2682-20-4)” kimyasalından (Limit Değer:0,25Ppm Siyah: 0,1Ppm, Yeşil: 0,4Ppm, Mavi: 0,4Ppm, Kırmızı: 0,8Ppm, Sarı:0,4 Ppm, Beyaz: 0,5Ppm“Kalır” sonucu almıştır."

