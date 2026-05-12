Esenler’de yaşları küçük iki çocuğun bir kediye bıçakla zarar verdiği anlar tepki çekti. Kendilerini uyaran kadının üzerine yürüyen çocukların, daha sonra park halindeki bir aracın lastiğini kesmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler’de yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre iki çocuk, çöp konteynerinin yanında bulunan kedinin yanına sevme bahanesiyle yaklaştı. Bir süre sonra çocuklardan biri elindeki bıçakla kediye zarar verdi.

UYARAN ESNAFIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Durumu fark eden esnaf kadın çocukları uyardı. Ancak çocukların, ellerindeki bıçakla kadının üzerine yürüdüğü iddia edildi. Çevrede paniğe neden olan olay sırasında çocukların saldırgan tavırları dikkat çekti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların kediye tekme attığı ve kesici aletle zarar verdiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca iki çocuğun daha sonra park halindeki bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı da görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası