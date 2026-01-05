G.Saray ile Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde karşı karşıya geliyor. 2026 yılının ilk resmî karşılaşması dev bir kapışmaya sahne olacak. Turkcell Süper Kupa’da yarı final ilk maçı Gaziantep’te oynanacak, kazanan taraf adını finale yazdıracak…

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun kupa finalisti Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yeni formatıyla ilk defa düzenlenen organizasyonda yarı finalin bu ilk karşılaşmasına Gaziantep ev sahipliği yapacak. Gaziantep Stadı’nda 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Bu müsabakanın kazananı, yarı finalin diğer ayağında yarın Adana’da oynanacak olan Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle 10 Ocak’ta Olimpiyat Stadı’nda finalde karşılaşacak.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Her iki takım da önemli eksikler var. Trabzonspor’da Afrika Uluslar Kupası’nda olan Christ Oulai ve Paul Onuachu maçta yer alamayacak. Rayyan Baniya, Stefan Savic, Edin Visca ve Mustafa Eskihellaç’ın ise sakatlıkları var. Galatasaray’da da Afrika Kupası’nda yer alan Victor Osimhem ve İsmail Jakobs ile sakat Wilfried Singo forma giyemeyecek. Ülkesi elenen Mario Lemina’nın ise bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor ancak oyuncu maç kafilesinde yer almıyor. Öte yandan 45 günlük bahis cezası sona eren Eren Elmalı forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Uğurcan

Sallai

Davinson

Abdülkerim

Eren

Torreira

İlkay

Sane

Yunus

Barış

İcardi

Trabzonspor:

Onana

Pina

Serdar

Batagov

Ozan

Folcarelli

Bouchouari

Zubkov

Muçi

Nwakaeme

Augusto

