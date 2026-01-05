Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu
G.Saray ile Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde karşı karşıya geliyor. 2026 yılının ilk resmî karşılaşması dev bir kapışmaya sahne olacak. Turkcell Süper Kupa’da yarı final ilk maçı Gaziantep’te oynanacak, kazanan taraf adını finale yazdıracak…
Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun kupa finalisti Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Yeni formatıyla ilk defa düzenlenen organizasyonda yarı finalin bu ilk karşılaşmasına Gaziantep ev sahipliği yapacak. Gaziantep Stadı’nda 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Bu müsabakanın kazananı, yarı finalin diğer ayağında yarın Adana’da oynanacak olan Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle 10 Ocak’ta Olimpiyat Stadı’nda finalde karşılaşacak.
ÖNEMLİ EKSİKLER
Her iki takım da önemli eksikler var. Trabzonspor’da Afrika Uluslar Kupası’nda olan Christ Oulai ve Paul Onuachu maçta yer alamayacak. Rayyan Baniya, Stefan Savic, Edin Visca ve Mustafa Eskihellaç’ın ise sakatlıkları var. Galatasaray’da da Afrika Kupası’nda yer alan Victor Osimhem ve İsmail Jakobs ile sakat Wilfried Singo forma giyemeyecek. Ülkesi elenen Mario Lemina’nın ise bugün İstanbul’a gelmesi bekleniyor ancak oyuncu maç kafilesinde yer almıyor. Öte yandan 45 günlük bahis cezası sona eren Eren Elmalı forma giyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan
Sallai
Davinson
Abdülkerim
Eren
Torreira
İlkay
Sane
Yunus
Barış
İcardi
Trabzonspor:
Onana
Pina
Serdar
Batagov
Ozan
Folcarelli
Bouchouari
Zubkov
Muçi
Nwakaeme
Augusto