Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacakları mücadele öncesinde Fatih Tekke ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Buruk, "En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak." dedi. Takımdan ayrılan isimlerle ilgili de konuşan Buruk, "Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yollarımızı ayırdık" açıklamasını yaptı.

Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Tekke ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"HER KUPA BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

"Gaziantep şehrine teşekkürler öncelikle. Hem benim hem Fatih Hoca'nın geçmişi var burada. Bizim için Süper Kupa önemli, değerli. Galatasaray olarak birçok defa bu kupayı kazandık. Her kupa bizim için değerli. Bu zaman, iki takım için de zor zamanlar. Afrika Kupası, ligdeki yoğun tempo ve sakatlık sayıları, kadro kurmak zorlandığımız zamanlar. İki takım için de bu geçerli. Bu zaman Trabzonspor için daha geçerli belki. Çok iyi iki takım. Çok başarılı bir teknik adam ve başarılı bir Trabzonspor var bu sene. Bizim de hedeflerimiz var. İnşallah güzel bir maç olur. Oyunun güzel olduğu bir maç olur inşallah."

"EN ÖNEMLİSİ MAÇI SAKATLIKSIZ GEÇİRMEK"

"Kamp dönemi yapamadık. Birkaç antrenman yaptık. Oyuncular biraz dinlendi. Yoğun tempodan çıktılar. Maç haftası gibi bir şey oldu bizim için. Bir kamp dönemi geçirsek daha farklı bir şeyi var ilerleyen dönemler için. Şu andaki durum itibarıyla biraz daha hazırlık maçı görmek... Tabii önemli maçlar ama sezona hazırlık maçı gibi görmek lazım. Sakatlık riski olması, lig için, Avrupa için... Buralara inşallah sakatlıksız girmek önemli ve değerli. Oralara hazırlanmak daha değerli olabilirdi. Hazırlık gibi ama çok ciddi bir hazırlık gibi... En iyi kadromuzla çıkacağız ama bir yandan da ligde kazandığımız tempoyu devam ettirme maçı gibi olacak. En önemlisi maçı sakatlıksız geçirmek."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI HAKKINDA

"3 sezon Fenerbahçe ile yarıştınız. Bu sezon yarışa Trabzonspor'un da dahil olması sizi mutlu etti mi?"

"Futbol açısından bir teknik adam olarak ne kadar çok takım bu yarışın içinde olursa aslında mutlu ediyor. Trabzonspor'un performansı değerli ve önemli. Geçen seneden beri performansları yükseliyor. Hep üstüne koyarak gittiler. Bir futbol adamı olarak beni mutlu ediyor tabii ki. Elbette bu bir yarış ve rakipsiniz. O takımı geçmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Maçlarını seyrederken puan kaybetmesini istiyorsunuz ama sert yarışın içinde çok fazla yol var. Beşiktaş çok uzak gözükse de sonuçta futbol bu. Samsunspor ve Beşiktaş da bu yarışa yakın. Bu yarışın içinde hala olan takımlar. Biz Galatasaray olarak bu dönemde çok fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu yarışı doğru yürütebilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var. Duyguyu yakalamak için güçlü olmamız gereken zamanlar. Bu süreçte kaosa ihtiyacımız yok, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birbirimize sıkı sarılmalıyız. Çok önemli bir aydayız ve bu ayda birlikte olmaya çok ihtiyacımız var."

İKİ AYRILIĞI AÇIKLADI

"Berkan Kutlu bize veda etti. Ayrıldı. Teşekkür ediyorum ona. Yusuf Demir ile konuştuk. Yollarımızı ayırma kararı verdik."

