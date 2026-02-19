YOL VE TRETUVARLARDA KAPLAMA,TAMİRAT, BAKIM VE ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

2026 Yılı 1. Kısım Yeni Bina Önü İle Muhtelif Yol ve Tretuvarlarda Kaplama,Tamirat, Bakım ve Onarım Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/280131

1- İdarenin 1.1. Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVAR SULTANGAZİ/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124593495 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.03.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : 2026 Yılı 1. Kısım Yeni Bina Önü İle Muhtelif Yol ve Tretuvarlarda Kaplama,Tamirat, Bakım ve Onarım Yapılması İşi 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 38 Adet İş Kalemi İle Yol ve Tretuvarlarda Kaplama, Tamirat, Bakım ve Onarım Yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : SULTANGAZİ İLÇESİ 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.



İhale tarihi yılın ilk dört ayında olduğundan, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: (A) V.GRUP : KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI +ÜSTYAPI) 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği

Mimarlık



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 25 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) 2,594863% 3,171499% 2 DOĞAL PARKE TAŞI, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 6,487157% 7,928748% 2 35 x 70 x 20 CM BOYUTLARINDA FİLMLİ BETON YATIK BORDÜR TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (BORDÜR ALTI HARCI, MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 1,197004% 1,463005% 1 35 x 35 x 40 CM BOYUTLARINDA MİNERALLİ İKİ YÜZÜ REFLEKTİF MALZEMELİ SINIR ELEMANI TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SINIR ELEMANI ALTI HARCI, MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 0,748305% 0,914595% 1 MÜTEAHHİT MALI (70 X30 X 15 VEYA 75 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA) NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ PAHLI VE HER RENKTE BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (BORDÜR ALTI HARCI, MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 2,343188% 2,863896% 2 MÜTEAHHİT MALI (70 X 30 X 15 CM BOYUTLARINDA) NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ PAHLI VE HER RENKTE KENDİNDEN SINIR ELEMANLI BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (BORDÜR ALTI HARCI, MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 0,676352% 0,826653% 1 MÜTEAHHİT MALI (40 X 12 X 25 VEYA 38 X 12 X 25 CM BOYUTLARINDA) HER RENKTE BETON OLUK TAŞI DÖŞENMESI (OLUK ALTI HARCI, MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 2,051739% 2,507681% 1 MEVCUT HER TÜRLÜ BORDÜR VE HER TÜRLÜ OLUK TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA TAMİRAT, BAKIM VE ONARIM YAPILMASI 3,205276% 3,917559% 2 MÜTEAHHİT MALI HER TÜRLÜ VE HER EBATTA 8 CM KALINLIĞINDA MİNERAL YÜZEYLİ (KUMLAMALI) BETON PARKE TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA KAPLAMA YAPILMASI (MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 7,195295% 8,794249% 3 MÜTEAHHİT MALI HER TÜRLÜ VE HER EBATTA 8 CM KALINLIĞINDA BETON PARKE TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA KAPLAMA YAPILMASI (MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 12,287043% 15,017497% 3 MÜTEAHHİT MALI MUHTELİF EBATLARDA 8 CM KALINLIĞINDA GRANİT YÜZEYLİ BETON PLAK TAŞLARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 1,134677% 1,386827% 1 MEVCUT TAŞ KAPLAMA İLE YOL VE TRETUVARDA TAMİRAT VE ONARIM YAPILMASI 17,075182% 20,869667% 4 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli 5,487017% 6,706354% 2



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İHALE İLK İLAN TARİHİNDEN GERİYE DOĞRU SON 2 (İKİ) YIL İÇİNDE YURT İÇİNDE TEK BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA KAMUYA GERÇEKLEŞTİRİLEN EN AZ 20.000(YİRMİ BİN) M² MEVCUT TAŞ KAPLAMA İLE YOL VE TRETUVARDA TAMİRAT VE ONARIM YAPILMASI, EN AZ 5.000 (BEŞ BİN) M² MÜTEAHHİT MALI HER TÜRLÜ VE HER EBATTA 8 CM KALINLIĞINDA MİNERAL YÜZEYLİ (KUMLAMALI) BETON PARKE TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA KAPLAMA YAPILMASI, EN AZ 3.000 (ÜÇ BİN) M² MÜTEAHHİT MALI HER TÜRLÜ VE HER EBATTA 8 CM KALINLIĞINDA BETON PARKE TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA KAPLAMA YAPILMASI, EN AZ 100 METRE HERTÜRLÜ PREFABRİK KAPAKLI OLUK TEMİNİ VE DÖŞENMESİ, EN AZ 8000 METRE MEVCUT HER TÜRLÜ BORDÜR VE HER TÜRLÜ OLUK TAŞI İLE YOL VE TRETUVARDA TAMİRAT, BAKIM VE ONARIM YAPILMASI, EN AZ 800 M2 MÜTEAHHİT MALI MUHTELİF EBATLARDA 8 CM KALINLIĞINDA GRANİT YÜZEYLİ BETON PLAK TAŞLARIN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ, EN AZ 400 M2 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ KATKI MALZEMESİ İLE MALA PERDAHLI BETON YAPILMASI, DERZ AÇILMASI, BU 7 KALEM İŞİN TEK BİR SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILMASI ŞARTI İLE PUAN VERİLECEKTİR. BU İMALATLARIN YAPILDIĞINI GÖSTEREN TEYİT EDİCİ BELGELERİN (SÖZLEŞME, YAPILAN İŞLER LİSTESİ VB.) TARANARAK İHALE KATILIM BELGESİNDE BEYAN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 5



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı YER GÖRME BELGESİ, İSTEKLİLERİN BU BÖLÜMDEN PUAN ALABİLMESİ İÇİN İDAREDEN "YER GÖRME BELGESİ" ALINMASI VE İHALE KATILIM BELGESİNDE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. İŞ YERİNİ GÖRMEK VE YER GÖRME BELGESİ ALABİLMEK İÇİN EN GEÇ İHALE TARİHİNDEN 7 TAKVİM GÜNÜ ÖNCESİ MESAİ BİTİMİNE KADAR İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİNİN VEYA İSTEKLİ FİRMANIN YETKİLENDİRDİĞİ BİR PERSONEL, İŞ ORTAKLIĞI İLE KATILMAK İSTEMESİ DURUMUNDA ORTAKLARIN TAMAMININ YETKİLENDİRDİĞİ BİR PERSONEL DİLEKÇESİ İLE İDAREMİZE BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. İŞİN YERLERİNİN GÖSTERİLMESİNE MÜTEAKİP İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENEN VE İMZA ALTINA ALINAN YER GÖRME BELGESİNİN BİR NÜSHASI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE, DİĞER NÜSHASI İHALEYE KATILIM BELGESİNDE SUNULMAK ÜZERE İSTEKLİDE KALACAKTIR. YER GÖRME BELGESİ SUNAN İSTEKLİLER 5( BEŞ) TAM PUAN ALACAKTIR. 5



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı BİLANÇO İSTEKLİNİN 2024 YILINA AİT BİLANÇOSU VEYA EŞDEĞER BELGELERİ; İSTEKLİLERİN YILSONU BİLANÇOSUNU VEYA BİLANÇONUN GEREKLİ KRİTERLERİ SAĞLADIĞINI GÖSTEREN BÖLÜMLERİNİ YADA BU KRİTERLERİN SAĞLANDIĞINI GÖSTERMEK ÜZERE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN UYGUN OLARAK DÜZENLENEN BELGEYİ SUNMALARI GEREKMEKTEDİR. SUNULAN BİLANÇO VEYA EŞDEĞER BELGELERDE; A) BELLİ SÜRELERDE NAKİT AKIŞINI SAĞLAYABİLMESİ İÇİN GEREKLİ LİKİDİTEYE VE KISA DÖNEM(BİR YIL) İÇİNDE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE SAHİP OLUP OLMADIĞINI GÖSTEREN CARİ ORANIN (DÖNEN VARLIKLAR/ KISA VADELİ BORÇLAR) EN AZ 1,25 OLMASI B) AKTİF VARLIKLARIN NE KADARININ ÖZ KAYNAKLARDAN OLUŞTUĞUNU GÖSTEREN ÖZ KAYNAK ORANININ ( ÖZ KAYNAKLAR/ TOPLAM AKTİF) EN AZ 0,25 OLMASI C) KISA VADELİ BANKA BORÇLARININ ÖZ KAYNAKLARA ORANININ 0,25 DEN KÜÇÜK OLMASI İŞ ORTAKLIĞI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ HALİNDE HER BİR ORTAĞIN YUKARIDAKİ KRİTERLERİ AYRI AYRI SUNMASI VE YUKARIDA BELİRTİLEN KRİTERLERİ SAĞLAMASI GEREKMEKTEDİR. 5



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı FEN.22:DOĞALGAZ KUTUSUNUN TRETUVAR VEYA YOL KOTU SEVİYESİNE GETİRİLMESİ, FEN.23/A HER TÜR MUAYENE BACA KAPAĞININ YÜKSELTME ELEMANI İLE YÜKSEKLİĞİNİN YOL VEYA TRETUVAR SEVİYESİNE AYARLANMASI (MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL), FEN.23/B HER TÜR YAĞMUR SUYU IZGARASI YÜKSEKLİĞİNİN YOL VEYA TRETUVAR SEVİYESİNE AYARLANMASI (MALZEME VE NAKLİYELER DAHİL), FEN.24 İDARE MALI BORDÜR İLE DUVAR, MERDİVEN GİBİ KARGİR İNŞAAT YAPILMASI, FEN.30; HERTÜRLÜ PREFABRİK KAPAKLI OLUK TEMİNİ VE DÖŞENMESİ Söz konusu tüm iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması ve yukarıda belirtilen tüm pozları birlikte sağlaması durumunda puan verilecektir. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır. 5



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı FEN.31 AĞAÇ DİBİ KOMPOZİT IZGARA TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (60x60Cm) (MALZEME VE NAKLİYE DAHİL), FEN.32 YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ KATKI MALZEMESİ İLE MALA PERDAHLI BETON YAPILMASI, DERZ AÇILMASI, FEN.33 YAĞMUR SUYU IZGARALARININ TEMİZLENMESİ (NAKLİYELER DAHİL) , FEN.34 PREFABRİK BETON PLAKLARLA ŞEV KAPLAMA YAPILMASI, FEN.35 HER TÜRLÜ MANTAR DUBA TEMİNİ VE YERİNE YERLEŞTİRİLMESİ Söz konusu tüm iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması ve yukarıda belirtilen tüm pozları birlikte sağlaması durumunda puan verilecektir. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (Altı) hane dikkate alınacaktır. 5



6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.