Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile de anılan Davide Frattesi için dev bir teklif yaptığı iddia edildi.

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen İtalyan orta saha için teklif yaptığı belirtildi.

35 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Galatasaray, Inter forması giyen Davide Frattesi için 35 milyon avro teklif etti.

Sarı kırmızılıların, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Frattesi’nin de sarı-Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı aktarıldı.

Davide Frattesi

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Inter formasıyla bu sezon 15 resmi maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu, 2 asistlik katkı sağladı.

