Trabzonspor, devre arasında savunmasına genç bir yıldızı monte etmek istiyor; Chibuike Nwaiwu… Avusturya ekibi Wolfsberger’de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için bordo mavililer temaslarını sıklaştırdı. Avusturya basınından Krone.at Nwaiwu için Trabzonspor’un teklifinin ‘kabul edilebilir’ düzeyde olduğunu yazdı. Haberde, genç yıldızın ocak ayında takımdan ayrılmasının neredeyse kesinleştiği, Nwaiwu’yu Trabzonspor’un dışında Leverkusen, Marsilya ve Club Brugge gibi kulüplerin de yakından izlediği ifade edildi.

İNDİRİME GİDERLERSE

Wolfsberger Kulübü’nün yöneticilerinden Dietmar Riegler geçen yaz olduğu gibi devre arasında da oyuncuya çok sayıda teklif geldiğini doğrularken “Türkiye’den ve Avrupa’dan büyük ilgi var. Bu yüzden ocak ayında ayrılma ihtimali çok fazla” ifadelerini kullandı. Oyuncuyla anlaşmaya varan Trabzonspor, Avusturya ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo mavililerin 10 milyon avroluk bonservis bedeli talebini 7 milyon avroya düşürmeye çalıştığı ve tarafların ortak noktada buluşması hâlinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.

MALHEİRO UNUTAMADI

Sezon başında 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl’a transfer olan Portekizli futbolcu Pedro Malheiro, A Bola’ya verdiği demeçte “Trabzon’daki atmosferi unutamam. Uygun şartlar oluşursa bir gün yeniden Trabzonspor’a dönmek isterim” ifadelerini kullandı.



