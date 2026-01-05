Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim; hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Gökmen Özdenak, sarı kırmızılı takım kariyeri ve eski öğrencisi Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılı camianın efsane isimlerinden Fatih Terim; Gökmen Özdenak, UEFA kupası zaferi ve Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük yapan Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY'A KARŞI ZAAFIMIZ VARDI"

Gökmen Özdenak'ın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Tekrardan Allah rahmet eylesin. (Gökmen Özdenak) Mekanı cennet olsun. Çok önemli bir takıma geldik. A'dan Z'ye herkesin büyük futbolcu olduğu takıma geldim 1974 yılında. O sezonu kötü geçirseler de ondan önceki 3 sezon şampiyon olmuş çok önemli bir takımdı. Daha önce resmini gördüğümüz Gökmenler, Yasinler, Muzaffer abiler, Çilli Mehmetler, Büyük Mehmetler, Tuncay, Bülent, Enver, Ekrem... Kimseye de ayıp etmek istemiyorum, hatırlamak istiyorum, Uğur Abi vardı, Kütahyalı Ahmet vardı. Herkes önemli oyuncuydu, şöhretti. Ben o takıma geldiğimde çok küçük yaşlarda dahi İstanbul'a gelebiliyorsunuz. 20-21 yaşında geldiğinizde o günlerde çocuktunuz. Gurbet kolay değildi. Orada bize kucak açtılar. Gösterdikleri sabır, güven hep bizim önümüzü açtı. Yasin, Amerika'ya gittikten sonra kaptan Gökmen olmuştu. Mehmet'i rahmetle analım, sonra Gökmen kaptandı. Ben kaptan olunca hep bana yardım ederdi. Gökmen'i şöyle düşünmeniz lazım, ne kadar yanlış söylerse söylesin hiç kızamazdınız. Kimse ona kızamazdı. Güler, gönlünü alır, hiç kafasına takmaz, olayı uzatmaz. İlk geldiğimiz zamanlar tüm takım kalbini, gönlünü açtı. Adaptasyon denen bir şey vardı, şimdi yok öyle bir şey. Bir defa çok iyi yaklaştılar bize Galatasaray'dan. Transfer döneminde çok iyi muamele, saygı, sevgi gördük. Zaten Galatasaray'a karşı zaafımız vardı. Dolayısıyla doğru bir takıma geldik. Allah ömür verdiği sürece de Galatasaraylı kalacağız." şeklinde konuştu.

"GÖKMEN HEM AĞABEY HEM ARKADAŞTI"

Gökmen Özdenak'ın futbolculuk kariyeri hakkında konuşan Terim, "Gökmen hem ağabey hem arkadaştı. Türkiye'nin en önemli santrforlarından bir tanesi. Milli takımda da beraber oynadım. Onu tutmak, onla mücadele etmek her stoperin harcı değildi. Buna rağmen sahada hırçın görünmesine karşın kimseyi kırmamıştır, kimseyle münakaşaya girmemiştir. Her antrenmana çıkar, her maçta oynar. Sakatım dediğini hatırlamam. Hepimizin neşe kaynağıydı. Gökmen Özdenak, hepimizin neşe kaynağıydı." dedi.

Teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarının UEFA kupası olduğunu söyleyen Terim, "Hayatımda en unutamadığım kupa, UEFA kupasıdır. Kayıtsız, şartsız, tereddütsüz." diye konuştu.

"ARDA HER ŞEYDE BENLE BERABERDİ"

Arda Turan hakkında konuşan Terim, "Zordu o durum. Arda Turan giremez diyorlardı. Bazı oyuncular vardır ki o camiada bırakmalıdır. Bazı oyuncular o takımla anılır, o camiayla anılır. Arda öyle bir oyuncudur. Bunu hak etmiştir. Futbolculuğuyla, Galatasaray'a düşkünlüğüyle... Gitti, geldi, bunlar olacaktır ama Galatasaraylılığını hiç kaybetmedi. Galatasaray'ın ona ihtiyacı yoktu belki ama onun Galatasaray'a ihtiyacı vardı. Büyük kulüplerde böyle refleks olmalıdır. Büyük kulüpler, sembol oyuncularıyla büyürler. Herkes için değil ama Arda buna layık bir oyuncuydu. Şimdi meslektaşım oldu. Güzel bir dille anlattım bunu, rica ettim. Galatasaray'da bıraktı Allah'a şükür. Bir tatsızlık, kırgınlık vardı Allah'a şükür kalmadı. Arda Turan daha da iyiye gidecek. Niye olmasın! Genç neslimiz çok iyi, hepsi birbiriyle rekabet halinde daha modern futbola doğru çıkacaklar. Bu gayet doğal. Arda Turan son senesinde hep yanımdaydı, staja gelen bir antrenör gibiydi. O durumun ona çok fazla faydası oldu. Gece analize kalıyordum, o da benle beraberdi. Her şeyde benle beraberdi. O da ona iyi bir hazırlık oldu." dedi.

