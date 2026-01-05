İzmir Adliyesi'ne terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilmek istenen saldırıyı engellediği sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak görev alan şehit Musa Çam için tören düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Sekin'in mezarı da ziyaretçi akınına uğradı.

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 teröristin 5 Ocak 2017'de gerçekleştirmek istedikleri eylem şehit polis memuru Fethi Sekin tarafından engellenmiş, bir çok hayat kurtarılmıştı. Kahraman Türk polisi Fethi Sekin ile adliyede mübaşir olarak çalışan Musa Çam gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit düşmüştü. Şehit Fethi Sekin ve şehit Musa Çam için İzmir Adliyesinde anma töreni düzenlendi.

Fethi Sekin şehit düştüğü yerde karanfillerle anıldı

Anma töreni öncesi Fethi Sekin ve Musa Çam'ın anlatıldığı video gösterisi duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Video gösterisi sırasında Fethi Sekin ile Musa Çam'ın yapay zeka ile hazırlanmış görsellerini izleyen adliye çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Fethi Sekin unutulmadı! Şehit düştüğü yerde ve kabrinde anıldı

FETHİ SEKİN KABRİ BAŞINDA DA ANILDI

Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabri başında da anma programı düzenlendi. Anma programında bir araya gelen vatandaşlar, öğrenciler ve il protokolü şehidin kabri başında dualar etti.

FETHİ SEKİN'İN ŞEHİT DÜŞMESİ

İzmir Adliyesi'ne saldırı planlayan PKK'lı 2 terörist, patlayıcı yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 sıralarında adliye önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için araçtan inip yaya olarak uzaklaştı. Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, teröristlerle çatışmaya girdi. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından açtığı ateş sonucu şehit oldu. Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

