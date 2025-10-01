Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması: Gençlere ve geleceğe odaklı olmalı

Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması: Gençlere ve geleceğe odaklı olmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasanın gençlere ve geleceğe odaklı olması gerektiğini belirterek, yapay zeka çağının ihtiyaçlarına uygun bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Yılmaz, muhalefete de çağrı yaparak en geniş mutabakatla Türkiye Yüzyılı’na yakışan bir anayasanın hazırlanabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan Yılmaz, mevcut anayasanın 12 Eylül darbesi sonrası hazırlandığını hatırlatarak, Türkiye’nin artık daha çağdaş ve gelecek odaklı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yeni anayasanın gençleri merkeze alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Yapay zeka teknolojilerinden dünyadaki yeni yapılanmaya kadar geleceğe odaklı daha farklı bir perspektifle gençlere ve geleceğe odaklı bir anayasa ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Muhalefet partilerine de çağrı yapan Yılmaz, “Biz kendi perspektifimizi hazırlıyoruz. Muhalefet de kendi önerilerini getirsin. Meclis çatısı altında en geniş mutabakatla bu konular rahatlıkla tartışılabilir. Artık bu olgunluğa ulaştığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasanın Türkiye’nin uluslararası saygınlığını artıracağını söyleyen Yılmaz, “Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı koruyarak Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

