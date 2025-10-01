Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması: Gençlere ve geleceğe odaklı olmalı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. TBMM’nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan Yılmaz, mevcut anayasanın 12 Eylül darbesi sonrası hazırlandığını hatırlatarak, Türkiye’nin artık daha çağdaş ve gelecek odaklı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yeni anayasanın gençleri merkeze alması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Yapay zeka teknolojilerinden dünyadaki yeni yapılanmaya kadar geleceğe odaklı daha farklı bir perspektifle gençlere ve geleceğe odaklı bir anayasa ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Muhalefet partilerine de çağrı yapan Yılmaz, “Biz kendi perspektifimizi hazırlıyoruz. Muhalefet de kendi önerilerini getirsin. Meclis çatısı altında en geniş mutabakatla bu konular rahatlıkla tartışılabilir. Artık bu olgunluğa ulaştığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasanın Türkiye’nin uluslararası saygınlığını artıracağını söyleyen Yılmaz, “Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı koruyarak Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekiyor” diye konuştu.