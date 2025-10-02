Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği uyardı: Üç ölümden biri kalpten

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında Türkiye’de tüm ölümlerin yüzde 36’sının kalp ve damar hastalıkları yüzünden meydana geldiğini söyleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, “Tehlike büyük ancak farkındalık düşük. Türkiye’de 15 yaş üstü kişilerin yüzde 17’si hiç tansiyonunu, vatandaşların yarısı hiç şeker ölçtürmemiş. Obezitede Avrupa’da ilk sıradayız. Ancak sadece beş kişiden dördü fazla kilonun kalp hastalığına sebep olabileceğinin farkında değil” dedi.

İlgili Haber Soğuk algınlığı için ilaç yok! Uzmanından bağışıklık uyarısı

ÖLÜMCÜL OBEZ SAYISI İKİ KAT ARTTI

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, toplumumuzda kalp ve damar hastalıkları farkındalığını artırmak amacıyla, “Kalp ve Damar Hastalıkları Medya Çalıştayı” düzenledi. Derneğin yönetim kurulu üyeleri ve eski başkanlarının, sağlık habercileri ile bir araya geldiği geniş katılımlı “ortak akıl” toplantısında, kalp ve damar hastalıklarının medyada yer alışı ile ilgili problemler masaya yatırıldı; çözüm önerileri tartışıldı.

Covid’in Türk insanın davranış alışkanlıklarını değiştirdiğini ve bunun da kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, “Covid’le birlikte obezite oranlarımız hızla arttı. Erkeklerde obezite 2022-23’te yüzde 16’dan iken 2025’e geldiğimizde yüzde 18’lere çıktı. Kadınlarda yüzde 20’den yüzde 22’lerin üzerine çıkan bir rakama geldik. Covid’ten sonra İstanbul’un morbit obezitesi yüzde 8’lerden yüzde 16’ya çıktı. Bunun en önemli sebebi Covid döneminde yaşadığımız hareketsizlik. Obezite kardiyovasküler hastalıklar açısından risk faktörü olan bir kronik hastalıktır. Felç, beyne ya da bacağa pıhtı atılması da bunun içine giriyor. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği olarak endişeleniyoruz. Çünkü şu anda kalp ve damar hastalıkları çok önemli bir ölüm sebebi, gelecekte bu daha da artacak” değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanlığının aile hekimleri üzerinden yaptığı tarama programı sonuçlarına göre toplumda genel sağlık farkındalığının ne kadar düşük olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Doç. Dr. Sargın, aile hekimleri tarafından 23 milyon hasta tarandı. Beş milyon kişiye yeni kronik hastalık teşhisi kondu. Yani bu kişiler daha önce hastalıklarını bilmeden yaşıyorlardı. Başka bir istatistik Türkiye’deki her üç kişiden birinin kronik hastalığı var. Bunların hepsi tarama programları ile ortaya çıkan şeyler. Ama hâlen tarama programlarına katılma konusunda bilinçlendiremediğimiz hastalarımız var” dedi.

DOÇ. DR. SARGIN: ÜÇ MİLYON KİŞİYE DOKUNUYORUZ

YILDA 80 BİN KALP AMELYATI YAPILIYOR

Sosyal medyanın da etkisiyle sağlık konusunda bilgi kirliliği yaşandığına işaret eden Doç. Dr. Murat Sargın, “Sağlık alanında doğru bilgiye ulaşmak zor. Eskiden 10 bilgi vardı 9’u doğruydu. Şimdi bin tane bilgi var 900’ü eksik veya hatalı. Sorumlu sağlık habercilerinin doğru iletişimde rolü çok önemli. Biz yılda 3 milyon poliklinik, 70-80 bin kalp ameliyatı yapıyoruz. Yani ortalama 3 milyon kişiye dokunuyoruz. Ama sizlerin bir haberi birden 70 milyon kişiye ulaşıyor. Bizler ameliyathanede çok mutluyuz. Biz içerde bir hastanın damarına baypas yapabiliyoruz ama dışarıda sizin bir cümleniz 70 milyon kişinin hayatını etkiliyor. Sağlık haberinin değeri çok büyük” diye konuştu.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA YILDA 30 MİLYAR TL

Kalp ve damar hastalıklarının sağlık etkisinin yanında sağlık bütçesine getirdiği büyük yükün de yıllar içinde katlanarak arttığına işaret eden Prof. Dr. Ümit Kervan, “Kalp ve damar hastalıkları için yılda 30 milyar TL para harcıyoruz. Yaklaşık 260 milyon kutu ilaç kullanıyoruz. Sadece kolesterol için ödediğimiz para neredeyse 5,5 milyar TL. Bunun yanında 32 milyon kutu kolesterol ilacı kullanıyoruz. Bu artış ilaçları çok kullanmak istediğimizden değil, toplumun sağlık yapısının değişmesi sebebiyle mecburen kullanmak zorunda kalmamızdan kaynaklanıyor” dedi.