Yoğun bakıma e-Nabız’dan dijital takip! Hasta yakınları anbean bilgilendirilecek

Türkiye Gazetesi

e-Nabız’a eklenen yeni “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliğiyle yoğun bakımda yatan hastaların durumunun yakınları tarafından dijital ortamda günlük takip edilmesi sağlanıyor.

ESMA ALTIN ANKARA - Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulaması üzerinde hasta ve hasta yakınları için yeni bir uygulamaya imza attı. e-Nabız’a eklenen “Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme” özelliği sayesinde, yoğun bakımda yatan hastaların durumu, yakınları tarafından dijital ortamda güvenli ve kolay şekilde günlük olarak takip edilebiliyor.

Bilgilendirme süreci yalnızca yetişkin hastanın hastanede verdiği onay sonrasında başlatılabiliyor. Gerekli onay alındığında, bir kişi yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının bilgilerini aynı anda takip edebiliyor. 18 yaşın altında olan çocuk hastaların yoğun bakım bilgilerine ise, herhangi bir onay gerekmeksizin ebeveynler kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişebiliyor.

HER DETAY EKLENECEK

Hasta yakınları, Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme alanı üzerinden hastanın yatmakta olduğu kurum, genel durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi detaylara ulaşılabiliyor. Ayrıca hekimler yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında, sistemde ayrılan alana günlük izlem notlarını da girerek güncel bilgi alınmasını sağlıyor. Hasta taburcu edildiğinde ise bilgilendirmeler yakınların e-Nabız profilinden kaldırılıyor ve yalnızca hastanın kendi profilinde görüntülenebiliyor.

