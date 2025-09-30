Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Kuduza ilk yardım: Isırığı 15 dakika su ve sabunla yıkayın

Kuduza ilk yardım: Isırığı 15 dakika su ve sabunla yıkayın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuduza ilk yardım: Isırığı 15 dakika su ve sabunla yıkayın
Kuduz, Köpek, İlk Yardım, Aşı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuduz hastalığında erken müdahale hayat kurtarıyor; köpek kaynaklı vakalarda temas sonrası hızlı temizlik ve antiseptik uygulaması büyük önem taşıyor. Yüksek riskli ısırık ve tırmalamalarda ise hem aşı hem de kuduz immünglobulini uygulanması gerekiyor.

Ziyneti KOCABIYIK’IN HABERİ - Kuduz hastalığının önlenmesinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Gülşah Keçebaş, Türkiye’de kuduz vakalarının yüzde 90’ının köpek kaynaklı olduğunu belirterek, “Riskli bir karşılaşma olduğunda ilk olarak temas bölgesi en az 15 dakika boyunca bol su ve sabunla yıkanmalı, ardından povidon-iyot veya yüzde 70 alkol gibi bir antiseptik uygulanmalıdır.

Eğer sağlam deriye tükürük sıçraması veya hayvanı okşama gibi bir durum olduysa, bu olgularda aşı veya immünglobulin uygulaması gerekmez. Kategori II temas, dediğimiz deri bütünlüğü bozulmamış hafif tırmalama veya kanamasız ısırıklar durumunda yalnızca aşı uygulanır.

Kategori III temas ise deri bütünlüğünü bozan ısırık ve tırmalamalar ya da salyanın mukoza ile teması gibi yüksek riskli durumlardır. Bu grupta hem aşı hem de insan kuduz immünglobulini (HRIG) yara kenarlarına infiltrasyon şeklinde uygulanmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TFF'ye kural hatası başvurusu: Hükmen galibiyetTrump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muş’tan Türkiye’ye taşan onkoloji şöleni - SağlıkMuş’tan Türkiye’ye taşan onkoloji şöleniObezite, kısırlığı körüklüyor! Önce tüp mide sonra tüp bebe - SağlıkÖnce tüp mide sonra tüp bebeTrump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı - SağlıkTrump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu!Kalp krizi önlenebilir mi? İşte bu 4 belirtiyle ortaya çıkıyor! - SağlıkKalp krizi önlenebilir mi? 4 belirtiyle ortaya çıkıyor!Mikroplastik tehlikesi büyüyor! Kemiklerden beyin dokularına kadar vücudu sarıyor - SağlıkMikroplastik tehlikesi büyüyor!Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı! - SağlıkTıp dünyasında çığır açan buluş
Sonraki Haber Yükleniyor...