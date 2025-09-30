Kuduza ilk yardım: Isırığı 15 dakika su ve sabunla yıkayın

Ziyneti KOCABIYIK’IN HABERİ - Kuduz hastalığının önlenmesinde erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Gülşah Keçebaş, Türkiye’de kuduz vakalarının yüzde 90’ının köpek kaynaklı olduğunu belirterek, “Riskli bir karşılaşma olduğunda ilk olarak temas bölgesi en az 15 dakika boyunca bol su ve sabunla yıkanmalı, ardından povidon-iyot veya yüzde 70 alkol gibi bir antiseptik uygulanmalıdır.

Eğer sağlam deriye tükürük sıçraması veya hayvanı okşama gibi bir durum olduysa, bu olgularda aşı veya immünglobulin uygulaması gerekmez. Kategori II temas, dediğimiz deri bütünlüğü bozulmamış hafif tırmalama veya kanamasız ısırıklar durumunda yalnızca aşı uygulanır.

Kategori III temas ise deri bütünlüğünü bozan ısırık ve tırmalamalar ya da salyanın mukoza ile teması gibi yüksek riskli durumlardır. Bu grupta hem aşı hem de insan kuduz immünglobulini (HRIG) yara kenarlarına infiltrasyon şeklinde uygulanmalıdır” değerlendirmesini yaptı.