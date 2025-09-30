Trump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı

Hamilelik döneminde sıkça kullanılan ağrı kesici parasetamol (Tylenol), yeniden tartışmaların odağına oturdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, parasetamolün otizm ve dikkat eksikliği gibi nörogelişimsel bozukluklara neden olabileceğini iddia etmesi, sağlık çevrelerinden tepki topladı. Uzmanlar, bu tür açıklamaların bilimsel temeli olmadığını ve asıl tehlikenin, gerekli durumlarda ilaç kullanmamak olduğunu vurguladı.

ATEŞ TEDAVİ EDİLMEZSE DÜŞÜK RİSKİ ARTIYOR

Avustralya Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden kadın sağlığı araştırmacısı Prof. Dr. Debra Kennedy, hamilelikte tedavi edilmeyen yüksek ateşin ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. 39,1 °C üzerindeki ateşin veya 24 saatten uzun süren ateşin, düşük ve doğumsal anomaliler riskini artırdığına dikkat çeken Kennedy, şu uyarıda bulundu:

“Spina bifida (açık omurga), kalp kusurları ve yüz şekil bozuklukları gibi sorunlara neden olabilir. Parasetamol almaktan korkmak yerine, asıl bu riskleri düşünmek gerekir.”

Bazı araştırmalar, hamilelikte uzun süreli ve yüksek ateşin bebekte **otizm ve şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıkların** riskini de artırabileceğini gösteriyor. Çünkü yüksek vücut sıcaklığı, fetal beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

TRUMP "ALMAYIN" DEDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz pazartesi günü parasetamol içeren ilaçlara, dikkat eksikliği ve otizm riskiyle ilgili bir uyarı ekledi. FDA Başkanı Marty Makary, bu etiket değişikliğinin insanların ilacı kullanmaktan vazgeçmesine yol açabileceğini belirtti.

DONALD TRUMP DAHA SERT KONUŞTU

"Ne pahasına olursa olsun almamaya çalışın"

Bu açıklamalar, ABD Jinekologlar ve Obstetrisyenler Derneği (ACOG), İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ve Dünya Sağlık Örgütü gibi çok sayıda otorite tarafından bilimsel temele dayanmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

DSÖ’den yapılan açıklamada, “Parasetamol ile otizm ya da DEHB arasında kesin, bilimsel olarak kanıtlanmış bir bağ bulunmamaktadır” denildi. Uzmanlara göre bu tür rahatsızlıkların oluşumunda genetik faktörler çok daha baskın.

GÜVENSİZ YÖNTEMLERE YÖNELMEYİN

Prof. Kennedy, “Bu tür korkular yüzünden kadınların parasetamol yerine daha tehlikeli yöntemlere yönelmesinden endişe ediyoruz” diyerek, doktorların da hastalardan gelen sorulara cevap verebilmek için kaynak talebinde bulunmaya başladığını söylüyor.