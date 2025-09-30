Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Trump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı

Trump'ın "parasetamol" açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump&#039;ın &quot;parasetamol&quot; açıklaması tartışma konusu oldu! Tıp uzmanları ikiye ayrıldı
Tıp, Sağlık, Otizm, Hamilelik, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın parasetamolün hamilelik sırasında kullanımının "çocuklarda otizme neden olduğu" iddiası tıp uzmanları tarafından tartışma konusu oldu. Bilim insanları, hamilelikte ağrı kesici kullanımıyla ilgili yapılan uyarıların yanlış anlaşılması halinde hem annenin hem de bebeğin ciddi sağlık riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor. Birçok uzman, parasetamol yerine hiçbir şey almamanın çok daha tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

Hamilelik döneminde sıkça kullanılan ağrı kesici parasetamol (Tylenol), yeniden tartışmaların odağına oturdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, parasetamolün otizm ve dikkat eksikliği gibi nörogelişimsel bozukluklara neden olabileceğini iddia etmesi, sağlık çevrelerinden tepki topladı. Uzmanlar, bu tür açıklamaların bilimsel temeli olmadığını ve asıl tehlikenin, gerekli durumlarda ilaç kullanmamak olduğunu vurguladı. 

Trump'ın

ATEŞ TEDAVİ EDİLMEZSE DÜŞÜK RİSKİ ARTIYOR

Avustralya Yeni Güney Galler Üniversitesi’nden kadın sağlığı araştırmacısı Prof. Dr. Debra Kennedy, hamilelikte tedavi edilmeyen yüksek ateşin ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. 39,1 °C üzerindeki ateşin veya 24 saatten uzun süren ateşin, düşük ve doğumsal anomaliler riskini artırdığına dikkat çeken Kennedy, şu uyarıda bulundu:

Trump'ın

 “Spina bifida (açık omurga), kalp kusurları ve yüz şekil bozuklukları gibi sorunlara neden olabilir. Parasetamol almaktan korkmak yerine, asıl bu riskleri düşünmek gerekir.”

Bazı araştırmalar, hamilelikte uzun süreli ve yüksek ateşin bebekte **otizm ve şizofreni gibi psikiyatrik rahatsızlıkların** riskini de artırabileceğini gösteriyor. Çünkü yüksek vücut sıcaklığı, fetal beyin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

TRUMP "ALMAYIN" DEDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz pazartesi günü parasetamol içeren ilaçlara, dikkat eksikliği ve otizm riskiyle ilgili bir uyarı ekledi. FDA Başkanı Marty Makary, bu etiket değişikliğinin insanların ilacı kullanmaktan vazgeçmesine yol açabileceğini belirtti.

Trump'ın

DONALD TRUMP DAHA SERT KONUŞTU

"Ne pahasına olursa olsun almamaya çalışın"

Bu açıklamalar, ABD Jinekologlar ve Obstetrisyenler Derneği (ACOG), İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ve Dünya Sağlık Örgütü gibi çok sayıda otorite tarafından bilimsel temele dayanmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

DSÖ’den yapılan açıklamada, “Parasetamol ile otizm ya da DEHB arasında kesin, bilimsel olarak kanıtlanmış bir bağ bulunmamaktadır” denildi. Uzmanlara göre bu tür rahatsızlıkların oluşumunda genetik faktörler çok daha baskın.

Trump'ın

GÜVENSİZ YÖNTEMLERE YÖNELMEYİN

Prof. Kennedy, “Bu tür korkular yüzünden kadınların parasetamol yerine daha tehlikeli yöntemlere yönelmesinden endişe ediyoruz” diyerek, doktorların da hastalardan gelen sorulara cevap verebilmek için kaynak talebinde bulunmaya başladığını söylüyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TFF'ye kural hatası başvurusu: Hükmen galibiyetEndonezya'da yatılı okul çöktü! 1 öğrenci öldü, 83 yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kalp krizi önlenebilir mi? İşte bu 4 belirtiyle ortaya çıkıyor! - SağlıkKalp krizi önlenebilir mi? 4 belirtiyle ortaya çıkıyor!Mikroplastik tehlikesi büyüyor! Kemiklerden beyin dokularına kadar vücudu sarıyor - SağlıkMikroplastik tehlikesi büyüyor!Tıp dünyasında çığır açan buluş: Kemik kırıklarını 3 dakikada onaran yapıştırıcı! - SağlıkTıp dünyasında çığır açan buluşSoğukta kalp krizi tehlikesi: Uzmanı tehlikeye dikkat çekti - SağlıkSoğukta kalp krizi tehlikesi: Uzmanı tehlikeye dikkat çektiDiz ağrısına ameliyatsız çözüm buldu! Merdivenlerden inemezken yeniden koşmaya başladı - SağlıkDiz ağrısına ameliyatsız çözüm bulduHer 3 yetişkinden 1'i uyumuyor! Daha iyi uyumak için 5 püf noktası - Sağlık3 yetişkinden 1'i uyumuyor, daha iyi uyku için ne yapılmalı?
Sonraki Haber Yükleniyor...