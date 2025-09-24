Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > DSÖ'den Trump'a cevap! Parasetamol tehlikeli mi?

DSÖ'den Trump'a cevap! Parasetamol tehlikeli mi?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
DSÖ&#039;den Trump&#039;a cevap! Parasetamol tehlikeli mi?
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamilelikte parasetamol kullanımının tehlikeli olduğunu iddia eden ABD Başkanı Trump’a Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden cevap geldi. DSÖ, parasetamolün hamilelik sırasında kullanımıyla bunun çocuklarda otizme neden olması arasında bilimsel bir kanıt bulunamadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "asetaminofenin" olarak bilinen parasetamolünhamilelik sırasında kullanımının "çocuklarda otizme neden olma ihtimalini büyük oranda artırdığına" yönelik iddiasına Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iddiaların bilimsel dayanağının bulunmadığını açıkladı. 

Trump'un parasetamol iddiasına DSÖ'den cevap: Bilimsel dayanağı yok - 1. Resim

 ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Tedros Adhanom, Asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün hamilelik sırasında kullanımıyla bunun çocuklarda otizme neden olması arasında bilimsel bir kanıt bulunamadığını bildirdi. 

Ghebreyesus paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımı arasında muhtemel bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor."

Ghebreyesus, DSÖ'nün, tüm kadınların, bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktorlar veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmelerini önerdiğini kaydetti.

Trump'un parasetamol iddiasına DSÖ'den cevap: Bilimsel dayanağı yok - 2. Resim

Ghebreyesus, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamilelik sürecinde, özellikle ilk 3 ayda, tüm ilaçlar dikkatli kullanılmalı ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmeli." 

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma ihtimalini büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'deki Gazze Zirvesi sonrası ortak bildiri: Öncelikler belli olduBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rafa Silva cevabı: Özel görüştüm
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD''de "Kâbus Bakteri" alarmı verildi! Son dört yılda %70 vaka artışı! - SağlıkABD'de "Kâbus Bakteri" alarmı!Grip aşısında tedarik sorunu yok: Mart ayına kadar yaptırılabilir - SağlıkGrip aşısında tedarik sorunu yokSessiz ilerliyor… Kolesterol kötü değil ancak kontrolsüzü tehlikeli - SağlıkKolesterol kötü değil ancak kontrolsüzü tehlikeliKarnı doyunca sürekli hapşırıyordu! İlginç nedeni ortaya çıktı - SağlıkKarnı doyunca sürekli hapşırıyordu! İlginç nedeni ortaya çıktıTrump’ın ‘otizm’ açıklaması tıp dünyasını ayağa kaldırdı! Avrupa İlaç Ajansı'ndan cevap gecikmedi - SağlıkAvrupa İlaç Ajansı'ndan Trump'a cevap: Bilimsel kanıt yokParasetamol masum mu, tehlikeli mi? Donald Trump yine ortalığı karıştırdı - SağlıkParasetamol–otizm tartışması alevlendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...