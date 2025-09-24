DSÖ'den Trump'a cevap! Parasetamol tehlikeli mi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın "asetaminofenin" olarak bilinen parasetamolünhamilelik sırasında kullanımının "çocuklarda otizme neden olma ihtimalini büyük oranda artırdığına" yönelik iddiasına Dünya Sağlık Örgütü'nden cevap geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, iddiaların bilimsel dayanağının bulunmadığını açıkladı.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Tedros Adhanom, Asetaminofen olarak da bilinen parasetamolün hamilelik sırasında kullanımıyla bunun çocuklarda otizme neden olması arasında bilimsel bir kanıt bulunamadığını bildirdi.

Ghebreyesus paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ, otizm ile hamilelikte parasetamol olarak da bilinen asetaminofen kullanımı arasında muhtemel bağlantıyı doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor."

Ghebreyesus, DSÖ'nün, tüm kadınların, bireysel durumlarını değerlendirip gerekli ilaçları önerebilecek doktorlar veya sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymaya devam etmelerini önerdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hamilelik sürecinde, özellikle ilk 3 ayda, tüm ilaçlar dikkatli kullanılmalı ve sağlık uzmanlarının tavsiyeleri doğrultusunda hareket edilmeli."

ABD Başkanı Donald Trump, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma ihtimalini büyük oranda artırdığını iddia etmişti.