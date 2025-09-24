Parasetamol masum mu, tehlikeli mi? Donald Trump yine ortalığı karıştırdı

ZİYNETİ KOCABIYIK - ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında hamilelikte parasetamol bazlı ağrı kesici Tylenol’un kullanımının çocuklarda otizm riskini artırdığını iddia etti. Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni düzenlemeler yapacağını açıklayan Trump, tıbbi gerekmedikçe hamile kadınların Tylenol kullanmasını sınırlamalarını tavsiye etti.

Trump, yüksek ateş durumunda ilacın tek seçenek olduğunu kabul etti ancak otizm bağlantısının bilimsel detaylarını paylaşmadı. Uzmanlar ve Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Birliği (ACOG), Tylenol ile otizm arasında kanıtlanmış bir ilişki olmadığını vurgulayarak ilacın hamileler için güvenli olduğuna dikkat çekti.

HERHANGİ BİR BİLİMSEL ÇALIŞMA YOK

Ancak Trump’ın bu açıklamaları hamileliğinde parasetemol kullananları da endişeye sevk etti. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yağız Üresin, parasetamolün bütün ağrı kesici/ateş düşürücüler içinde en masum ilaç olduğunu belirterek “Özellikle hamilelik döneminde, parasetamol ilaçlar da dahil olmak üzere bütün ilaçların kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gerek” uyarısını yaptı.

Bilimsel yayınları taradığını söyleyen Prof. Dr. Üresin “Yakın zamanda bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bilimsel çalışma yayınlanmamış. Böyle bir iddiada bulunmak için bilimsel çalışma örneğini göstermek gerekir” dedi.

İlgili Haber Opioit tehlikesi! Ağır ağrı kesicilerde bağımlılık riski

AĞRI KESİCİLERİN EN GÜVENLİSİ

Tylenol, ABD’de asetaminofen, Türkiye gibi bazı ülkelerde ise parasetamol olarak bilinen, ABD’de reçetesiz satılan bir ağrı kesici. Dünya genelinde ağrı ve ateş tedavisinde yaygın olarak kullanılıyor. Prof. Dr. Yağız Üresin, parasetamolün en güvenli ağrı kesici olduğunu belirterek “O yüzden sık kullanılıyor. Ne kadar masum olursa olsun, gebelikte mümkünse ilaç kullanılmamalı. Mutlaka kullanmak gerekiyorsa parasetamol, hem gebelere hem de çocuklara verebildiğimiz ağrı kesici ateş düşürücüdür. Bugüne kadarki tecrübelerimize baktığımızda parasetamolün kullanımının otizme sebep olduğuna dair bir veri yok” dedi.

MARKETLERDE BİLE SATILIYOR

Trump’ın açıklamasında sözünü ettiği Tylenol ilacının ABD’de marketlerde satıldığını belirten Prof. Dr. Yağız Üresin, hatta bazı çeşitlerine farklı etken maddelerin eklenerek bağımlılık yapıcı etkilerinin oluştuğunu bildirdi. Üresin şöyle devam etti: